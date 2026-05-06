"Let's Dance": Jan Kittmann bekommt Besuch von GZSZ-Kollege

Beim jüngsten Let's Dance-Abend hatte Jan Kittmann gleich doppelten Grund zur Freude: Der GZSZ-Darsteller erhielt für seinen Wiener Walzer erstmals die volle 30-Punkte-Wertung – und wurde dafür von einem ganz besonderen Fan im Publikum gefeiert. Sein Serienkollege Lars Pape war eigens ins Studio gekommen, um Jan die Daumen zu drücken. Für den "Let's Dance"-Kandidaten ist klar, wem er den Erfolg zumindest zum Teil zu verdanken hat. "Ich würde sagen, es hat mir Glück gebracht. Ich kann mich nicht beklagen", sagte Jan nach der Show lachend gegenüber RTL.

Für Lars war der Abend ebenfalls etwas ganz Besonderes. "Es ist einfach total toll, heute hier sein zu können und Jan tanzen zu sehen", schwärmte der GZSZ-Star. Vor allem, wie sehr sein Kollege den Tanz genoss, beeindruckte ihn sichtlich. Die 30 Punkte seien "verdient wie nichts anderes", so Lars. Kein Wunder also, dass Jan ihn am liebsten jede Woche dabeihaben möchte – und Lars hat bereits ein Versprechen abgegeben: "Wenn du das möchtest, komme ich jede Woche her." Auch am GZSZ-Set in Berlin ist Jans Tanzabenteuer längst ein festes Gesprächsthema. "Wir reden da schon sehr oft drüber – wie er getanzt hat und auch über die Jurybewertungen", verriet Lars. Selbst zu Hause wird die Show von seiner Frau "haarklein" verfolgt und analysiert.

Jan und Lars kennen sich durch ihre gemeinsame Arbeit an der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die neue "Let's Dance"-Staffel läuft seit Ende Februar jeden Freitag bei RTL, bis Ende Mai werden weitere Shows folgen. Jan selbst traut seinem Kollegen Lars übrigens durchaus einiges auf dem Tanzparkett zu. Auf die Frage, ob Lars selbst bald bei "Let's Dance" zu sehen sein könnte, antwortete Jan mit einem klaren: "Ja, absolut." Lars selbst hat hinsichtlich seiner Teilnahme noch einige Zweifel. Vorerst gibt er sich offenbar damit zufrieden, seinem Co-Star weiter die Daumen zu drücken.

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