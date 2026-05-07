Teuerster Netflix-Film? "Narnia" verschlingt wohl Millionen

Netflix greift für sein aktuelles Großprojekt offenbar ordentlich in die Tasche: Für die Adaption von "Die Chroniken von Narnia" steht laut Hollywood-Insider Matt Belloni ein Mega-Budget im Raum, das alles Bisherige des Streamers sprengen könnte. In seinem Podcast "The Town" berichtet er, dass für Greta Gerwigs (42) "Das Wunder von Narnia" sogar Summen von mehr als 320 Millionen Dollar kursieren – also mehr, als Netflix angeblich schon in das Sci-Fi-Abenteuer "The Electric State" gepumpt hat. Das Fantasy-Epos ist bereits abgedreht, aktuell läuft die aufwendige Postproduktion.

Offiziell bestätigt sind die kolportierten Rekordsummen zwar nicht, doch schon jetzt ist klar: Günstig wird dieser Ausflug nach Narnia nicht. Selbst wenn "Das Wunder von Narnia" am Ende unter der Marke von 320 Millionen Dollar bleiben sollte – so oder so wird sich der Film ganz oben in der Liste der teuersten Netflix-Produktionen aller Zeiten einreihen. Auch deshalb, weil der Film Berichten zufolge wohl deutlich mehr kosten soll als die rund 200 Millionen Dollar, die zunächst im Gespräch waren. Gleichzeitig geht Netflix bei diesem Projekt auch beim Release neue Wege: "Das Wunder von Narnia" wird der erste Film des Dienstes sein, der nicht nur kurz, sondern für satte 49 Tage im Kino läuft, bevor er am 2. April 2027 beim Streaminganbieter erscheint.

Inhaltlich nimmt sich Regisseurin Greta mit "Das Wunder von Narnia" den Roman von C.S. Lewis vor, der die Entstehung des magischen Reiches erzählt. Im Mittelpunkt stehen die Kinder Digory Kirke und Polly Plummer, gespielt von den Newcomern David McKenna und Beatrice Campbell, die mit Hilfe geheimer Ringe in eine andere Dimension reisen und dort versehentlich die böse Königin Jadis erwecken. Die finstere Herrscherin wird von Sex Education-Star Emma Mackey (30) verkörpert, die an der Seite von Hollywoodgrößen wie Carey Mulligan (40), Daniel Craig (58) und Meryl Streep (76) vor der Kamera stehen wird. Für Greta ist es nach dem gigantischen Erfolg von Barbie mit 1,45 Milliarden Dollar Einspiel das nächste Herzensprojekt, für das Netflix ihr große kreative Freiheiten einräumt – und das für Fans der Bücher wie der früheren Filme zu einem weltweiten Kino-Event werden dürfte.

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Getty Images Netflix-Logo

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Imago Greta Gerwig im Juli 2023

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Getty Images Carey Mulligan und Meryl Streep im Januar 2024

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