"28 Years Later": Kino-Flop stürmt plötzlich Netflix-Charts

Für Horrorfans lohnt sich gerade ein Blick in die Netflix-Filmcharts: "28 Years Later: The Bone Temple" hat sich seit dem 26. April auf der Streamingplattform rasant nach oben gearbeitet und belegt aktuell Platz drei. Der Endzeitthriller entführt Zuschauerinnen und Zuschauer in ein von der Welt abgeschnittenes England, das fast drei Jahrzehnte nach einem verheerenden Virusausbruch im Griff der Apokalypse steckt. Der junge Spike, gespielt von Alfie Williams, schlägt sich darin durch eine postapokalyptische Hölle und begegnet dabei sowohl einem gefährlichen Kultanführer namens Jimmy Crystal als auch dem geheimnisvollen Arzt Dr. Kelson, dem Ralph Fiennes (63) Leben einhaucht.

Besonders auffällig ist dabei, wie wenig Beachtung dem Film laut Moviepilot zuvor im Kino geschenkt wurde. Laut Box Office Mojo spielte das Sequel weltweit lediglich um die 50 Millionen Euro ein – und blieb damit deutlich unter seinem Budget von 53,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Vorgänger "28 Years Later" fuhr noch knapp 128 Millionen Euro ein. Verfasst wurde das Drehbuch erneut von Alex Garland, Regie führte diesmal Nia DaCosta. Übrigens ist nicht nur die Fortsetzung bei Netflix abrufbar, sondern auch "28 Years Later" selbst – ein Horror-Double-Feature ist also problemlos möglich.

Für Ralph Fiennes ist "The Bone Temple" ein weiterer Ausflug in die düstere Genrewelt. Der Schauspieler, der vielen Zuschauern aus Filmen wie "Der englische Patient" oder als furchteinflößender Voldemort aus den Harry Potter-Filmen vertraut ist, verkörpert Dr. Kelson als geheimnisvollen Apokalypse-Mediziner, dessen Auftreten zwischen Hoffnung und Bedrohung schwankt. In Kritiken wird besonders das finale Duell zwischen seinem Charakter und dem fanatischen Jimmy hervorgehoben, das im Kino bereits als intensiver Showdown beschrieben wurde. Auch für Alfie Williams bietet der Film eine große Bühne: Der Nachwuchsdarsteller trägt als verzweifelter, aber zäher Überlebender einen großen Teil der emotionalen Spannung.

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Imago Szenenbild mit Ralph Fiennes aus "28 Years Later: The Bone Temple" (2026)

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Getty Images Der Cast von "28 Years Later": Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Jodie Comer und Ralph Fiennes

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Imago Szene aus "28 Years Later: The Bone Temple" mit Ralph Fiennes