Abrasierte Haare: Eliza Klenner nimmt sich Hass "zu Herzen"

Beim Bild-Renntag haben Eliza Klenner und Cedric Beidinger (32) mit Promiflash über einen Moment gesprochen, der im Netz zuletzt für ordentlich Wirbel gesorgt hat: Das Paar hatte im Dezember 2025 die Haare seiner damals drei Monate alten Tochter Leni abrasiert – und erntete dafür eine Welle an Kritik und Vorwürfen in den sozialen Medien. Während Cedric die negativen Reaktionen eher gelassen wegsteckt, sieht das bei Eliza ganz anders aus. Die Influencerin gibt zu, dass ihr der Hass durchaus zu schaffen macht.

"Also, er ist ein bisschen entspannter, ich eher nicht. Ich nehme mir manchmal auch viele Dinge zu Herzen. Das muss ich jetzt auch langsam mal lernen, dass ich das nicht mehr mache", erklärte Eliza im Gespräch mit Promiflash. Besonders schlimm seien für sie die Zweifel gewesen, die durch die zahlreichen kritischen Presseberichte ausgelöst wurden. "Als Mutter hat man das Gefühl: 'Machst du eigentlich alles falsch?' Oder hat sich die Zeit jetzt wirklich so krass verändert?", schilderte sie. Eliza berichtete außerdem, dass sie bei anderen nachgefragt habe – und festgestellt habe, dass viele dasselbe tun, nur eben nicht öffentlich darüber reden. "Ich möchte das aber nicht heimlich machen, sondern das machen, wonach mir ist", stellte sie klar. Sie möchte ihre Familie und ihren Alltag auch mit unkonventionellen Entscheidungen transparent mit der Community teilen.

Eliza hatte das Rasieren der Babyhaare damals selbst auf Instagram geteilt und dabei offen erklärt, dass Töchterchen Leni an manchen Stellen Haare habe, an anderen hingegen kahl sei. "Das sieht ja voll komisch aus", erklärte sie damals vor dem Griff zum Rasierer. Schon zu dem Zeitpunkt war ihr bewusst, dass die Aktion nicht bei allen gut ankommen würde – und scherzte damals bereits damit, bald den Titel "Rabenmutter des Jahres" zu erhalten. Eine Followerin wies damals auf die Gefahren hin. "Das sollte man nicht machen und es wird auch davon abgeraten. Zum einen, weil das Verletzungsrisiko so hoch ist [...] bei dieser dünnen, zarten Haut auf dem Kopf." Doch es mischten sich auch positive Stimmen in den Kommentarspalten. "Ich hab das bei meiner Tochter auch gemacht. Ihr seid tolle Eltern", schrieb jemand.

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Instagram / DRrilvMjEhS Eliza Klenner und Töchterchen Leni Lotta im Dezember 2025

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Tochter Leni Lotta beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen, Mai 2026

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Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Leni