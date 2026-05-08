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Oliver Pocher
Oliver Pocher würde Karriere nie für Kinder vernachlässigen

Oliver Pocher würde Karriere nie für Kinder vernachlässigen

- Carina Bukenberger
Lesezeit: 2 min

Oliver Pocher (48) sorgt mit Aussagen über sein eigenwilliges Rollenverständnis als Vater für Debatten im Netz. Im Podcast "Ungeskriptet" stellte der Entertainer unmissverständlich klar, dass er sein Berufsleben niemals für die Familie opfern würde. So sagt Oliver: "Ich würde nie meinen Job hintenanstellen, um nur für die Kinder da zu sein. Das funktioniert halt nicht." Stattdessen setzt der Comedian auf eine klare Aufgabenverteilung, bei der er die Kinderbetreuung und unliebsame Haushaltspflichten weitgehend an eine Nanny delegiert.

Mit insgesamt fünf Kindern aus den Ehen mit Alessandra Meyer-Wölden (43) und Amira Aly (33) jongliert der 48-Jährige ein komplexes Patchworkmodell. Während seine ältesten Söhne inzwischen ein Internat in Spanien besuchen, pendelt er zwischen TV-Jobs und den jüngeren Kindern in Deutschland. Der Entertainer sieht seine Hauptaufgabe darin, seinem Nachwuchs Orientierung zu geben und Werte zu vermitteln, während er für Hausaufgabenbetreuung, Kochen und Wäschewaschen auf professionelle Unterstützung setzt.

Doch trotz der Hilfe von außen bleibt Oliver in Erziehungsfragen ein Verfechter von klaren Strukturen. Wie er betont, nutze er den finanziellen Spielraum zwar, den er seiner Karriere verdankt, um seinem Nachwuchs ein privilegiertes Umfeld zu schaffen, fordere aber im Gegenzug eiserne Disziplin ein. Bereits früher erklärte Oliver zudem, dass sein Nachwuchs inzwischen ein gesundes Verständnis seiner öffentlichen Rolle entwickelt hat: Für sie sind die Auftritte als polarisierende Medienfigur lediglich sein Job, den die gesamte Familie konsequent von seiner Rolle als Vater trennt.

Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026
Instagram / oliverpocher
Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026
Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024
Starpix / picturedesk.com / ActionPress
Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024
Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025
Instagram / oliverpocher
Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025
Wie findet ihr Olivers Ansatz, sich bei den Kids nur um die Wertevermittlung zu kümmern?
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