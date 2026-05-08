Paul McCartney präsentiert Album "The Boys of Dungeon Lane"

In den legendären Abbey Road Studios in London hat Paul McCartney (83) sein neues Album "The Boys of Dungeon Lane" vor rund 50 Fans und Medienvertretern vorgestellt. Das Studio 2 war für den Anlass laut oe24 wie ein Wohnzimmer eingerichtet – mit Büchern, Familienfotos und einem Plattenspieler. Der Musiker, der als Bassist der Band Beatles bekannt wurde, zeigte sich dabei in Hochform: humorvoll, spontan und ganz ohne Vorbereitung. "Andere Leute hätten sich wahrscheinlich vorbereitet, wenn sie wüssten, dass sie so etwas machen", sagte Paul, der offen über seine Depression nach dem Band-Aus gesprochen hat, grinsend und fügte hinzu: "Aber mir ist das egal." Entstanden ist das Projekt bei einem lockeren Treffen mit Star-Produzent Andrew Watt in Los Angeles. Das Album erscheint am 29. Mai.

Paul wollte eigentlich nur plaudern und Tee trinken, doch sein Kollege drückte ihm eine Linkshänder-Gitarre in die Hand – und wenige Akkorde später war die Idee für den ersten Song geboren. Andrew, der zuletzt auch für Justin Bieber (32), Ozzy Osbourne (†76) und die Rolling Stones gearbeitet hat, produzierte das gesamte Album. Viele der 14 Songs drehen sich um Erinnerungen an die Vergangenheit: alte Freunde, die Familie, die Nachkriegszeit in Liverpool und gemeinsame Erlebnisse mit George Harrison (†58). Ein besonderes Highlight für Beatles-Fans ist der Track "Home To Us", auf dem Ringo Starr (85) als Gastmusiker zu hören ist. Paul erzählte, er habe Ringo gebeten, bei Watt vorbeizuschauen – schließlich leben beide in Los Angeles. "Ringo ist ins Studio gekommen und hat ein wenig getrommelt", berichtete er.

Auf dieser Basis schrieb Paul einen Song über die gemeinsame Jugend in Liverpool: "Es geht darum, wo wir herkommen." Das Duett der beiden letzten lebenden Beatles auf "Home To Us" ist tatsächlich eine Premiere: Laut Paul haben die beiden noch nie zuvor gemeinsam einen Duett-Song aufgenommen. Musik macht Sir Paul nach eigenen Worten heute nur noch aus einem einzigen Grund. "Es ist mein Hobby", sagte er beim rund 90-minütigen Event in Abbey Road – einem Raum, in dem er im Laufe seiner Karriere bereits einige der bedeutendsten Momente der Musikgeschichte mitgeschaffen hat.

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Getty Images Paul McCartney im Februar 2005

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Getty Images Die Beatles im Dezember 1963

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Getty Images Paul McCartney im Januar 1980