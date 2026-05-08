Pietro Lombardi verrät: Das störte ihn am Stefano-Sarah-Clip

Vor wenigen Monaten sorgte Pietro Lombardi (33) mit einem kryptischen Statement über Loyalität für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Viele Fans waren überzeugt, dass sich seine Worte gegen Stefano Zarrella (35) richteten – kurz zuvor hatte der Influencer nämlich ein Kochvideo mit Pietros Ex-Frau Sarah Engels (33) und ihrem Ehemann Julian (33) veröffentlicht. Wenig später sprach Pietro dann im Podcast "Die Pochers!" offen über die Gerüchte und erklärte, worum es ihm bei der ganzen Aufregung tatsächlich ging. Dabei betonte er ausdrücklich, dass seine Ex-Frau und deren Mann Julian mit der Angelegenheit nichts zu tun hätten: "Sarah und Julian haben mit der Sache gar nichts zu tun. Die bewirbt ihren Song, alles super. Das hat gar nichts mit den beiden zu tun", stellte er klar.

Pietros eigentlicher Kritikpunkt richtet sich gegen Stefano als Freund – und gegen das, was er als mangelnde Loyalität empfindet. Er schilderte im Podcast, dass er selbst in der Vergangenheit bestimmte Anfragen von Firmen abgelehnt habe, um Stefano nicht in unangenehme Situationen zu bringen. Genau diesen Respekt hätte er sich auch von ihm gewünscht – in Form eines einfachen Anrufs vorab: "Hätte er gesagt: 'Ey, hör mal zu, ist okay für dich, dass ich das mache?' Mach! Kein Problem. Wer bin ich denn, dass ich was verbieten kann?" Einen echten Streit gebe es zwischen den beiden dennoch nicht, so Pietro. Sein Fazit fiel aber trotzdem deutlich aus: "Fakt ist: Es war kein loyaler Move. Punkt, fertig. Das muss er akzeptieren."

Zum Verständnis des Konflikts hilft ein Blick zurück: Auslöser war ein gemeinsames Kochvideo, das Stefano zusammen mit Sarah auf Instagram veröffentlichte. Kurz darauf teilte Pietro in seiner Story ein Statement, in dem er davon sprach, dass "manche Reichweite über Loyalität" wählten – ohne Namen zu nennen. Für viele Fans war der Bezug damals dennoch eindeutig, zumal Stefano als enger Freund von Pietro gilt. Im Podcast nannte Pietro als Gegenbeispiel ausgerechnet Dieter Bohlen (72), der ihn einst persönlich gefragt haben soll, ob Sarah in die Jury von Das Supertalent einziehen dürfe – und der damit für Pietro genau den richtigen Umgang vorgelebt habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefano Zarrella und Pietro Lombardi im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Sarah und Julian Engels, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023