Erster Trailer: Kylie Minogues Netflix-Doku startet bald

Kylie Minogue (57) bekommt ihre ganz eigene Doku-Serie auf Netflix – und die kommt früher als erwartet. Am 5. Mai veröffentlichte der Streamingdienst den offiziellen Trailer sowie erste Bilder und das Key-Artwork zur dreiteiligen Dokumentation "Kylie". Dazu gab Netflix auch direkt den Starttermin bekannt: Bereits am 20. Mai wird die Serie auf der Plattform zu sehen sein. Fans können sich damit auf einen sehr intimen Blick hinter die Kulissen des Lebens und der Karriere der australischen Popsängerin freuen.

In der Doku öffnet Kylie ihr persönliches Archiv und gewährt Einblick in private Filmaufnahmen und Fotos. Ergänzt wird das Material durch neue Interviews – nicht nur mit der Sängerin selbst, sondern auch mit Wegbegleitern wie ihrer Schwester Dannii Minogue (54), Schauspieler Jason Donovan (57), Musiker Nick Cave (68) und Produzent Pete Waterman. Die Dokumentation blickt dabei auch auf schwierige Kapitel in Kylies Leben zurück, darunter öffentliche Kritik, persönliche Verluste und eine Krebserkrankung. Regie führt Michael Harte, der bereits preisgekrönte Dokus wie "Beckham" und "Still: A Michael J. Fox Movie" verantwortet hat. Produziert wird "Kylie" von John Battseks Produktionsfirma Ventureland.

Die Doku verspricht damit einen umfassenden Rückblick auf ein Leben, das die Popmusik über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Kylie hat bislang mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft und gehört damit zu den meistverkauften Künstlerinnen der Musikgeschichte. Dass sie für das Projekt so tief in ihre privaten Archive gegriffen hat, macht die Serie zu einem besonders persönlichen Dokument – ganz im Stil der Produktionen, die das Team hinter "Kylie" bereits mit "Wham!" und "Beckham" abgeliefert hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue live im Madison Square Garden in New York, 4. April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue bei der Met Gala 2024 im Metropolitan Museum of Art in New York