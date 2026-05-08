James Cameron plant 3D-Neuauflage von "Aliens"-Sci-Fi-Film

James Cameron (71) denkt darüber nach, seinen Science-Fiction-Klassiker "Aliens – Die Rückkehr" von 1986 in 3D zu konvertieren. Gegenüber Letterboxd, anlässlich des von ihm ebenfalls in 3D inszenierten Konzertfilms "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour", sprach der Regisseur über seine dreidimensionalen Pläne für den Sci-Fi-Kultfilm. "Wir denken darüber nach, ihn zu konvertieren, denn ich weiß jetzt, dass die Werkzeuge zur Erstellung von Tiefenkarten so viel besser sind als früher", erklärte er. Einen konkreten Starttermin für eine mögliche 3D-Fassung gibt es bislang jedoch nicht.

James betonte dabei ausdrücklich die anhaltende Beliebtheit des Films: "Dieser Film scheint zeitlos zu sein. Die Leute schauen ihn sich immer noch oft an." Die deutlich verbesserte Technik könnte den Klassiker, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, visuell noch eindrucksvoller machen. Eine 3D-Umsetzung wäre für den Regisseur kein Neuland – 2012 ließ er bereits sein Katastrophendrama "Titanic" nachträglich in 3D umwandeln, 2017 folgte dann "Terminator 2 – Tag der Abrechnung". Ob und wann "Aliens" tatsächlich als 3D-Version in die Kinos kommt, ist allerdings unklar, da James derzeit an mehreren anderen Projekten arbeitet, darunter zwei weitere "Avatar"-Fortsetzungen und das Historiendrama "Ghosts of Hiroshima".

"Aliens – Die Rückkehr" war James Camerons dritter Spielfilm als Regisseur und gilt bis heute als einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten sowie als eine der stärksten Filmfortsetzungen überhaupt. Das Sequel zu Ridley Scotts "Alien" wurde seinerzeit mit zwei Oscars ausgezeichnet. James selbst ist dreifacher Oscarpreisträger und wurde vor allem durch Blockbuster wie Titanic und die "Avatar"-Reihe weltbekannt. Mit der Avatar-Fortsetzung "Avatar 2: The Way of Water" bewies er 2022, dass er nach wie vor technische Kinomaßstäbe setzt.

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Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

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Paramount Pictures James Cameron und Billie Eilish

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Getty Images James Cameron bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, Frankreich, am 5. Dezember 2025