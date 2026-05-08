Das sind die Kandidaten der neuen "Ex on the Beach"-Staffel

Großes Drama vorprogrammiert: Die siebte Staffel von Ex on the Beach nimmt immer mehr Form an. RTL hat jetzt über den offiziellen Instagram-Account der Sendung alle Kandidaten bestätigt, die in der neuen Staffel des RTL+-Formats an den Start gehen. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Gesichter aus der Realitywelt: Asena Neuhoff, Bella Heins, Brenda Brinkmann, Chris Broy (37), Christos Paras, Diogo Sangre (31), Gigi Birofio (26), Gabriela Alves, Giuliano Hediger, Jana Feiermeyer, Lars Maucher (29), Laurenz Pesch, Marwin Nize, Michael Klotz (28), Michelle, Nelly, Rob, Kathi, Selina Hager, Shima Marandi, Jil, Siria, Bonny, Eileen, Emre und Viola. Ab dem 29. Mai können Zuschauer auf RTL+ live verfolgen, wie die Singles in Mexiko plötzlich ihren Ex-Partnern begegnen.

Viele der Kandidaten sind bereits aus mehreren Realityformaten bestens bekannt. Asena, Gabriela, Lars, Nelly und Rob waren zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Brenda, Laurenz und Viola kennen Fans von Temptation Island VIP, während Christos durch Temptation Island bekannt wurde. Gigi machte bei Love Island VIP wieder auf sich aufmerksam, Diogo bei Das große Promi-Büßen, Chris bei Der Promihof, Micha bei Das Sommerhaus der Stars und Giuliano letzte Staffel bei Prominent getrennt. Weniger Show-Erfahrung bringen sie mit: Jana aus Köln 50667, Marwin aus "Exatlon", Selina aus Forsthaus Rampensau Österreich, Bonny aus "Power of Love", sowie Shima aus "Fight for Paradise". Einige Teilnehmer scheinen ganz neu in der Branche.

Besonders spannend dürfte das mögliche Aufeinandertreffen von Chris mit seinen Ex-Partnerinnen Bella und Gabriela werden. Gigi kehrt an den berüchtigten Höllenstrand zurück, wo er einst seinen Durchbruch als Realitystar feierte, und auch Diogo hatte bereits in einer früheren Staffel für Schlagzeilen gesorgt. Das Konzept der Show bleibt dabei unverändert beliebt: Singles genießen zunächst das Leben in einer Luxusvilla unter der Sonne Mexikos – bis nach und nach ihre Ex-Partner auftauchen und das Liebes- und Gefühlschaos perfekt machen. Unter dem Motto "Ex oder Next" wird geflirtet, gestritten und abgerechnet.

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Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

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Imago Luigi Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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