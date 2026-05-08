Für welchen "Let's Dance"-Promi soll die Show heute enden?

Bei Let's Dance spitzt sich der Kampf um den Titel "Dancing Star 2026" immer weiter zu: Nur noch sechs Promis sind im Rennen und wollen sich mit starken Performances einen Platz in der nächsten Runde sichern. Gustav Schäfer (37), Ross Antony (51), Anna-Carina Woitschack (33), Jan Kittmann, Milano (27) und Joel Mattli geben heute Abend erneut alles, um Jury und Publikum zu begeistern. Mit emotionalen Auftritten, spektakulären Choreografien und jeder Menge Leidenschaft dürfte das Tanzparkett wieder ordentlich glühen. Doch je näher das Finale rückt, desto härter wird der Wettbewerb – denn für einen der sechs Stars wird die Reise nach der heutigen Show enden. Deshalb seid jetzt ihr gefragt: Welcher Promi hat es eurer Meinung nach nicht verdient, in die nächste Runde einzuziehen?

Gemeinsam mit ihren Profitänzern präsentieren die Stars heute Abend emotionale Freestyles, in denen sie ihre größten Schicksalsschläge und schönsten Lebensmomente verarbeiten. Gustav und Anastasia Maruster tanzen dabei zu "Gravity" und "I Don't Want to Miss a Thing", Ross und Mariia Maksina (28) zu "Goodbye Papa" und Anna-Carina und Evgeny Vinokurov (35) zu "Rise Up" von Andra Day (41). Milano und Marta Arndt (36) wählen "Dernière Danse" von Indila, Jan und Kathrin Menzinger (37) tanzen zu "You Raise Me Up" von Josh Groban (45) und Joel und Malika Dzumaev (35) widmen ihren Auftritt dem Thema Verbundenheit. Im Anschluss folgen packende Tanzduelle: Ross und Mariia treten gegen Gustav und Anastasia an, Joel und Malika fordern Jan und Kathrin heraus, und Milano und Marta messen sich mit Anna-Carina und Evgeny.

Der Druck auf die verbliebenen Stars bei "Let's Dance" dürfte nach der vergangenen Woche größer sein denn je. Für besonders heftige Reaktionen sorgte nämlich das überraschende Aus von Nadja Benaissa (44) und ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (39): Obwohl die No Angels-Sängerin die Höchstwertung von 30 Punkten erhielt und von der Jury gefeiert wurde, musste sie die Show am Ende trotzdem verlassen – das Publikumsvoting entschied anders. Nicht nur viele Fans reagierten fassungslos auf die Entscheidung, auch Juror Joachim Llambi (61) machte seinem Ärger öffentlich Luft. "Große Ungerechtigkeit in 'Let's Dance' Show 8. Was für eine Show. Große Leistungen, starke Überraschungen, mutige Choreografien und dann dieses Ende. Für mich ein Schlag ins Gesicht für Leistung und Fairness", schimpfte der ehemalige Turniertänzer.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der neunten Show von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der achten Show von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Nadja Benaissa bei "Let's Dance" 2026

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