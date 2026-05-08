"Lachssperma": Cathy Hummels offenbart Beauty-Eingriffe

So offen hat sich Cathy Hummels (38) noch nie zu ihren Beauty-Behandlungen geäußert: Die Moderatorin und Unternehmerin nimmt ihre Instagram-Follower jetzt mit in die Praxis ihrer Münchner Beauty-Ärztin Dr. Luise Berger und zeigt dabei ganz unverblümt, welche Eingriffe sie dort vornehmen lässt. Dass sie dabei gleich mehrere Behandlungen auf einmal zeigt, macht den Beitrag zu einem seltenen Blick hinter die Kulissen der ehemaligen Kampf der Realitystars-Moderatorin. Für sie sei ein jugendliches Erscheinungsbild nichtsdestotrotz vor allem eine Frage der richtigen Grundlagen: Sport, eine ausgewogene Ernährung und gute Veranlagung stehen bei Cathy ganz oben auf der Liste. Ergänzend setzt sie auf Nahrungsergänzungsmittel, Gesichtsmasken und hormonelle Unterstützung.

Was die Eingriffe beim Beauty-Doc betrifft, gibt sich die Moderatorin nach eigener Aussage sehr zurückhaltend. "Wenn ich Botox mache, dann wenn überhaupt nur Baby-Botox, das heißt: Weniger ist mehr. Ich will immer so aussehen wie ich. Aber natürlich ist es unterstützend", erklärte sie auf Instagram. Besonders angetan ist sie von Injektionen mit Polynukleotiden, die aus Lachssperma gewonnen werden. Dr. Berger erläutert die Wirkweise im Video: "Die führen dazu, dass man selber wieder mehr Kollagen bildet. Also es ist kein Filler. Und dadurch wird die Hautqualität wieder verbessert. [...] Dann ist die Spannkraft wieder besser." Zusätzlich erhält Cathy noch eine Behandlung mit einer speziellen Hyaluronsäure an der Wange – auch hier kein klassischer Filler, sondern eine Anwendung, die laut Ärztin Feuchtigkeit zurückbringen und die Hautstruktur verbessern soll.

Cathy, die sich seit Jahren immer wieder gegen Bodyshaming im Netz behaupten muss, ist seit einigen Jahren als Moderatorin und Unternehmerin tätig und präsentiert sich regelmäßig auf Social Media. Nach ihrer Scheidung von Fußballprofi Mats Hummels (37) teilt sie das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Ludwig. Dass sie sich nun so transparent zu ihren Beauty-Routinen äußert, ist neu – bislang hatte die Tierliebhaberin derartige Eingriffe nicht öffentlich thematisiert oder gar vor der Kamera gezeigt. Durch ihre Rolle als Kolumnistin für "Closer" und Reporterin für "red!" löste sich Cathy ab 2013 schließlich von ihrem Spielerfrau-Image.

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

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Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014