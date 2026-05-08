4.000 Euro für Video: Das wollte Kunde von Anne Wünsche

Ein Fan hat Anne Wünsche (34) einmal satte 4.000 Euro für ein einziges Video überwiesen – und das für gerade mal vier Minuten Laufzeit. Der Wunsch des Mannes war dabei alles andere als das, was man vielleicht erwarten würde: Er wollte die Influencerin nicht einmal nackt sehen. Stattdessen wollte er ausschließlich Aufnahmen, auf denen sie in High Heels läuft. Die Schuhe für das Spezialvideo durfte er sich sogar selbst aussuchen. Anne sprach in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, jetzt offen über die ungewöhnliche Zahlung.

"Das zeigt eigentlich ganz gut, wie unterschiedlich die Wünsche in dieser Branche sind", erklärte die Influencerin dazu. Und die Branche lohnt sich für sie offenbar sehr: Auf OnlyFans verdient die Dreifachmama nach eigenen Angaben monatlich mindestens 160.000 Euro – das sei für sie die Untergrenze. Wenn sie besonders aktiv sei und viel Zeit für neuen Content habe, steige die Summe auf bis zu 170.000 bis 180.000 Euro – und das nur auf einer einzigen Plattform. Hinzu kommen weitere Einnahmen über andere Plattformen wie BestFans.

Anne Wünsche wurde ursprünglich als Realitystar bekannt, unter anderem durch ihre Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten. Inzwischen hat sie ihre Karriere stark in Richtung Social Media und Contentcreation verlagert. Die gebürtige Berlinerin ist Mutter von drei Kindern und teilt auf ihren Plattformen regelmäßig Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026