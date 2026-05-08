Sir David Attenborough feiert heute seinen 100. Geburtstag

Sir David Attenborough (100) feiert heute, am 8. Mai 2026, seinen 100. Geburtstag – ein Meilenstein, der nur wenigen Menschen vergönnt ist. Seit mehr als sieben Jahrzehnten ist der britische Naturfilmer und Autor nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken: von frühen Produktionen wie "Zoo Quest" in den 1950er Jahren bis hin zu "A Gorilla Story" in diesem Jahr. Sein unverwechselbar beruhigender Kommentar und sein leidenschaftliches Eintreten für die Tierwelt haben ihn zu einer echten Ikone gemacht. Doch wer glaubt, ihn damit schon vollständig zu kennen, liegt laut Menschen aus seinem Umfeld falsch. Zu diesem besonderen Anlass widmet BBC One dem Jubilar die Dokumentation "David Attenboroughs 100 Jahre auf Planet Erde".

TV-Produzent Alastair Fothergill, der mit David unter anderem an "The Blue Planet" und "Planet Earth" gearbeitet hat, schwärmt von einer ganz anderen Seite des Naturforschers. In The Sunday Telegraph schrieb er: "Wir spielten ein bisschen Schach, und David hat ein erstaunliches Wissen über Musik. In alten Zeiten pflegte er Tupperware-Boxen voller CDs mitzubringen. Er ist ein echter Renaissance-Mensch. Er besitzt eine riesige Sammlung zu Afrika und war Treuhänder im British Museum. Es gibt eine ganze Seite von David, die die Menschen nicht kennen." Alastair beschreibt ihn zudem als hervorragenden Geschichtenerzähler, dem man am Lagerfeuer einfach zuhören muss – auch wenn man die Geschichte schon kennt.

Dass David auch mit 100 Jahren noch erstaunlich fit und agil ist, zeigen aktuelle Fotos des Schriftstellers. Vor wenigen Tagen wurde er bei einem Spaziergang mit seiner Tochter Susan im Südwesten Londons fotografiert. Gekleidet in eine Leinenhose und eine Cordjacke schlenderte er gut gelaunt die Straße entlang. Schon 2017 sprach er darüber, dass er seine Ernährung gemäß aktueller Studien angepasst hat, um seine eigene Langlebigkeit zu unterstützen.

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Getty Images Sir David Attenborough mit dem Chatham House Centenary Lifetime Award in London im Oktober 2021

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Getty Images Sir David Attenborough nach der Ernennung zum Knight Grand Cross des Order of St Michael and St George in Windsor, 2022

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Getty Images Sir David Attenborough und die Queen 2019