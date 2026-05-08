Nacktbild aus Jeffrey Epsteins Stadthaus taucht auf eBay auf

Ein Kunstwerk aus dem New Yorker Stadthaus des verstorbenen Unternehmers Jeffrey Epstein (†66) ist jetzt auf eBay aufgetaucht. Laut der New York Post handelt es sich um ein freizügiges Aktgemälde, das einst über Jeffreys Schreibtisch in seinem Manhattaner Anwesen hing. Der Verkäufer verlangte für das Stück mit dem Titel "Jeffrey Epsteins Schreibtischkunst" stolze 21.250 Euro. Das Angebot ist inzwischen wieder von der Plattform verschwunden.

Bei dem Werk handelt es sich um einen Giclée-Abzug von Kees Van Dongens "Femme Fatale" – also eine hochwertige Reproduktion, kein Original. In der eBay-Anzeige hieß es dazu: "Dies ist die Giclée-Reproduktion von Kees Van Dongens 'Femme Fatale', die über Jeffrey Epsteins Schreibtisch in seinem Manhattan-Anwesen hing. Kein Gerücht. Bundesermittler haben sie fotografiert." Die Anzeige merkte dazu lakonisch an: "Epstein hängte eine Fälschung auf und ließ es dabei. Sehr in seinem Stil." Ersteigert hatte der Verkäufer das Bild laut Angaben in der Verkaufsanzeige bei einer Auktion in New Jersey, wo der Nachlass des Unternehmers versteigert worden war.

Jeffrey Epstein bleibt auch Jahre nach seinem Tod eine umstrittene Figur. Der Unternehmer war wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige verurteilt worden und starb 2019 in einem Gefängnis in New York. Der Finanzier befand sich zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft. Rund um seinen Tod gibt es bis heute viele offene Fragen. Zuletzt behauptete ein ehemaliger Zellengenosse gegenüber den Behörden, dass dieser ihm vor seinem Tod einen handgeschriebenen Brief hinterlassen habe.

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Imago Jeffrey Epstein auf einer von der US-Justiz veröffentlichten Aufnahme

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee