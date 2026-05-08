"Zurückversetzt": Daniel Lott wird von Emotionen überfallen

Große Sorge bei Daniel Lott und seiner Frau Eva: Ihr kleiner Sohn Leo muss wegen eines Leistenbruchs operiert werden. Das setzt dem Realitystar emotional enorm zu. Auf Instagram zeigte sich Daniel nun mit Tränen in den Augen, seinen Sohn im Arm haltend. Der Anblick macht deutlich, wie sehr die Situation den Vater belastet – und wie tief die Erschöpfung der vergangenen Monate sitzt.

In seinem Post beschreibt Daniel, wie schnell ihn die Gefühle überwältigen. "Du denkst eine Sekunde zurück an einen bestimmten Moment aus den letzten Monaten oder dich triggert irgendetwas – zack. Direkt zurückversetzt. Direkt alle Emotionen auf einmal. In jede Richtung", schrieb er zu dem Video. Mitten in seiner eigenen Überwältigung findet er offenbar Halt bei seinem kleinen Sohn: "Und auf einmal ist Leo der Starke, der für mich da ist."

Die Schwangerschaft von Eva verlief bereits alles andere als entspannt. Schon der Beginn war mit Komplikationen verbunden, wie die Influencerin ihren Followern in der Vergangenheit auf Instagram schilderte. Die Zeit war von Ängsten, Sorgen und einem Gefühl der Hilflosigkeit geprägt, dazu kamen zahlreiche Arztbesuche und medizinische Kontrollen. Auch nach der Geburt mussten Daniel und Eva immer wieder medizinische Hürden mit ihrem Sohn meistern, nachdem Leo bereits sehr früh zur Welt gekommen war. Die kleine Familie zeigt ihren Alltag mit Sorgen und Klinikterminen seitdem immer wieder offen im Netz und gewährt ihren Followern so einen sehr persönlichen Einblick in die emotionalen Höhen und Tiefen ihres neuen Lebens mit zwei Kindern.

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Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und sein Sohn Leo, Mai 2026

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daniel_lott Influencer Daniel Lott im April 2026

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Instagram / ivy.zlr Daniel und Eva Lott, Influencer