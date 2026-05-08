Möglicher Abschiedsbrief von Epstein (†) veröffentlicht

In New York hat ein Gericht einen mutmaßlichen Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein (†66) freigegeben. Die Veröffentlichung geht auf einen Antrag der New York Times zurück, die das Dokument zur Einsicht beantragt hatte. Der verurteilte Sexualstraftäter wurde am 10. August 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden – was die Behörden offiziell als Suizid einstuften. Die nun veröffentlichte handschriftliche Notiz wirft neue Fragen auf, weil sie zwar Abschiedsworte enthält, aber nicht unterschrieben ist und keinen Namen nennt. Der Schritt des Gerichts sorgt laut Zeit in den USA für großes Interesse, weil das Papier bislang nicht Teil der offiziellen Ermittlungsakten war.

Der Richter billigte die Freigabe, bürgte jedoch ausdrücklich weder für die Echtheit noch für die Herkunft des Blatts, wie die Tagesschau berichtete. Das Schreiben sei zuvor nicht in die Untersuchungen des US-Justizministeriums eingeflossen. Wörtlich heißt es in dem Dokument: "Sie haben mich monatelang untersucht - NICHTS gefunden!!!", außerdem: "Es ist ein Vergnügen, den Zeitpunkt des Abschieds selbst wählen zu können." An anderer Stelle steht: "Was soll ich denn tun - in Tränen ausbrechen!! KEIN SPASS - LOHNT SICH NICHT!!" Auch die New York Times betonte, sie könne die Urheberschaft nicht unabhängig verifizieren.

Aufgetaucht war der Brief im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen Nicholas Tartaglione, einen Ex-Polizisten und verurteilten Mörder, der einst Jeffreys Zellengenosse war. Nicholas stand zwischenzeitlich im Verdacht, Jeffrey angegriffen zu haben, und übergab das Schreiben seinen Anwälten, um seine Unschuld zu belegen. In einem Telefoninterview mit der New York Times erklärte er, den Zettel in einem Comicroman gefunden zu haben, und zwar nachdem Jeffrey nach einem Suizidversuch im Juli 2019 aus der gemeinsamen Zelle gebracht worden war. Die Anwälte reichten das Original dem Gericht erst im Mai 2021 weiter – fast zwei Jahre nach Jeffreys Tod.

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ActionPress / Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008

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Imago Jeffrey Epstein in New York, 2015

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Getty Images Jeffrey Epstein auf einem Plakat in New York, 2019