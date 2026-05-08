Bushidos brutale Abrechnung: Pietro ist eine "arme Wurst"

In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" haben Rapper Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) kein gutes Haar an Sänger Pietro Lombardi (33) gelassen. Das Ehepaar rechnete in der neuesten Folge gnadenlos mit dem Realitystar ab – und auch Comedian Oliver Pocher (48) bekam seinen Teil ab. Auslöser war der Podcast "Patchwork Boys", in dem Pietro und Pocher zuletzt über die Castingshow DSDS, frühere Partnerinnen und den Hauskauf von Pietros Ex Laura Maria Rypa (30) gesprochen hatten.

Anna-Maria stört sich vor allem daran, dass Pietro und Oliver ihrer Meinung nach zunehmend negativ über Frauen reden. "Bei den beiden habe ich das Gefühl, weil die so krass enttäuscht und verletzt worden sind von ihren Ex-Partnerinnen, dass da so eine Gehässigkeit Frauen gegenüber entsteht", erklärte sie im Podcast. Pietros Behauptung, seine Ex Laura könne sich das Haus nur leisten, weil er sie bekannt gemacht habe, empfindet Anna-Maria als pure Arroganz: "Wie viel Einbildung kann ein Mensch denn bitte haben?" Bushido pflichtete ihr bei und nannte die Aussagen "anmaßend". Außerdem glaubt Anna-Maria, Pietro trage ihm noch immer nach, dass er seinen DSDS-Job verloren habe. Bushido selbst erinnerte den Sänger daran, dass er seinen gesamten Ruhm der Castingshow verdanke: "Brudi, ohne DSDS gäb's dich gar nicht." Am Ende fasste der Rapper seine Meinung über Pietro in einem knappen Urteil zusammen: "Pietro ist einfach eine arme Wurst."

Bereits in der Vergangenheit war der Streit zwischen Anna-Maria und Pietro öffentlich eskaliert. Hintergrund war unter anderem ein Instagram-Kommentar, den Pietro abgegeben haben soll, als das Ehepaar öffentlich machte, vorübergehend räumlich getrennt zu leben. Daraufhin soll er das Wort "Karma" gepostet haben – ein Kommentar, der Anna-Maria besonders traf und für den sie ihn scharf kritisierte. Für die Ferchichis ist dieses Verhalten nach wie vor ein absolutes No-Go.

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Collage: Imago, IMAGO / Gartner Collage: Bushido und Pietro Lombardi

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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