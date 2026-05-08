Sofort durchschaut: Queen Elizabeths Spitzname für Fergie

Sarah Ferguson (66) steht mal wieder im Mittelpunkt eines Skandals. Grund dafür sind neue Dokumente aus den sogenannten "Epstein-Files", die das Ausmaß ihrer Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) beleuchten. Besonders brisant: Viele der veröffentlichten Nachrichten zwischen Sarah und dem 2019 verstorbenen Epstein sollen aus einer Zeit stammen, nachdem dieser 2008 bereits wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt worden war. Nun kommt auch ein pikantes Detail aus dem britischen Königshaus ans Licht: Wie der royale Historiker Andrew Lownie jetzt in einem Substack-Beitrag enthüllte, soll Queen Elizabeth II. (†96) ihrer einstigen Schwiegertochter einen ganz besonderen Spitznamen gegeben haben – "Herzogin der Täuschung".

Dieser Spitzname soll laut einem Palast-Insider, der mit Lownie sprach, nach dem sogenannten "Cash for Access"-Skandal entstanden sein. Im Jahr 2010 war Sarah dabei erwischt worden, wie sie einem Undercover-Reporter, der sich als Geschäftsmann ausgab, gegen Geld ein Treffen mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) anbot – ohne zu wissen, dass das Gespräch heimlich aufgezeichnet wurde. "Ich kann dir jede Tür öffnen, die du willst, und das werde ich auch für dich tun. Kümmere dich um mich, und er wird sich um dich kümmern. Du wirst es zehnfach zurückbekommen", soll sie in dem Gespräch gesagt haben. "Die Königin beschrieb Sarah als eine Person, die über Schuldgefühle, Scham oder Reue für ihre schrecklichen Taten erhaben war, da ihr nur sie selbst und sonst niemand etwas bedeutete", so der Palast-Insider.

Die Folgen des Epstein-Skandals treffen Sarah derweil auf mehreren Ebenen. So wurde bekannt, dass ihre Wohltätigkeitsorganisation "Sarah's Trust" ihre Arbeit "auf unbestimmte Zeit" einstellen wird – ein Sprecher bestätigte dies gegenüber Sky News. Zudem sollen laut The Guardian sechs ihrer Firmen von der britischen Unternehmensaufsicht Companies House zur Auflösung beantragt worden sein, auch dies im Zusammenhang mit den neuen Enthüllungen über ihre Verbindung zu Epstein. Queen Elizabeth, die im September 2022 verstarb, hatte Sarah nach deren Scheidung von Prinz Andrew im Jahr 1996 nie wieder als vollwertiges Mitglied der königlichen Familie akzeptiert.

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

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REX FEATURES LTD. / Action Press Sarah Ferguson und Queen Elizabeth II. bei einem Polo-Spiel

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor