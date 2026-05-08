Doppelleben: Lola Young packt über Ex-Beziehung mit Mann aus

Bei einem Konzert von Rosalía (33) in der Londoner O2 Arena hat Sängerin Lola Young (25) kürzlich eine unschöne Geschichte aus ihrem Liebesleben geteilt. Als geladener Gaststar wurde sie auf der Bühne in einen Beichtstuhl eingeladen – und enthüllte dort, wie sie bei einem älteren Mann, den sie vier Monate lang gedatet hatte, ein erschütterndes Doppelleben aufdeckte. "Ich muss gestehen, ich dachte, ich verliebe mich. Er war etwas älter, so ein älteres Wesen", erzählte sie dem Publikum laut Daily Mail. Doch die romantische Storyline nahm eine dramatische Wendung, als direkt nach dem Sex das Handy des Mannes klingelte – und Lola über den noch verbundenen Bluetooth-Lautsprecher mithörte, wie er mit seiner Ehefrau sprach.

Was die Sängerin dabei vernahm, ließ keinen Zweifel: Die Frau am Telefon bat ihn, Windeln für die gemeinsamen Kinder mitzubringen. "Ich hab alles über den Bluetooth-Lautsprecher gehört", berichtete sie dem Konzertpublikum. Für Lola war nach diesem Moment alles klar: "Ich habe etwas den Verstand verloren. Ich dachte mir, ich kann das nicht – ich bin wieder bei den Frauen", erklärte sie. Wann genau sich das Erlebnis zugetragen hat und wer der Mann ist, ließ sie offen. Lola hat ihre Sexualität bislang nie öffentlich kategorisiert. Auf TikTok antwortete sie einem Fan jedoch mit den Worten: "Ich steh auch auf Frauen, weißt du."

Die Britin hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen – allerdings nicht nur wegen solcher persönlichen Enthüllungen. Anfang des Jahres gewann sie ihren ersten Grammy für die beste Pop-Soloaufführung für ihren Hit "Messy". Gleichzeitig sprach sie offen über ihren Weg aus der Drogenabhängigkeit, nachdem sie im September auf der Bühne kollabiert war. Gegenüber dem Magazin The Sunday Times sagte sie: "Genesung ist ein fortlaufender Prozess. Ich bin noch nicht am Ziel, aber es geht mir verdammt nochmal viel besser."

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Getty Images Lola Young bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Lola Young performt bei der Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood

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Getty Images Lola Young bei der London Fashion Week, September 2025