Travis Kelce spricht offen über Hochzeit mit Taylor Swift

Travis Kelce (36) kann seine Hochzeit mit Taylor Swift (36) kaum abwarten! Das verriet der NFL-Star jetzt in einer neuen Folge des Podcasts "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (38) betreibt. Zu Gast war Golfprofi Rory McIlroy (37), der in diesem Jahr erneut das Masters gewonnen hat. Im Gespräch brachte Rory das bevorstehende Hochzeitsfest des Paares zur Sprache und zog dabei einen Vergleich zu einem ganz besonderen Erlebnis: dem exklusiven Masters Champions Dinner. Travis ließ sich daraufhin eine kurze, aber eindeutige Reaktion entlocken.

Rory schwärmte zunächst davon, wie besonders es sei, beim Champions Dinner Menschen aus verschiedenen Lebensabschnitten an einem Tisch versammelt zu sehen. "Travis, das wirst du auch dieses Jahr spüren, wenn du bei deiner Hochzeit sitzt und all diese Menschen aus deiner Kindheit in einem Raum hast ... es ist surreal. Es ist unglaublich", sagte Rory und fügte hinzu: "Das Einzige, womit ich es vergleichen kann, ist der eigene Hochzeitstag – all diese Menschen gleichzeitig im selben Raum, das ist einfach wahnsinnig." Travis grinste daraufhin und antwortete knapp: "Ich kann es kaum erwarten." Mehr Details zu den Hochzeitsplänen ließ er sich allerdings nicht entlocken.

Damit hält die gesamte Kelce-Familie weiterhin dicht. Jasons Ehefrau Kylie Kelce (34) wandte sich in einer April-Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" sogar direkt an ihre Fans und bat sie, das Thema ruhen zu lassen: "Hört auf, mich und meine Schwiegermutter nach der bevorstehenden Hochzeit zu fragen. Niemand wird euch irgendetwas sagen." Sie betonte mehrfach, selbst keinerlei Details zu kennen. Auch Dona Kelce, die Mutter von Travis und Jason, wich Fragen der Presse gekonnt aus. Auf die Frage, ob die Mutter des Bräutigams überhaupt in die Planung eingebunden sei, antwortete sie schelmisch: "Ist die Mutter des Bräutigams jemals eingebunden?" Dass sie dennoch nichts ausplaudern werde, machte sie ebenfalls deutlich: "Die wissen, dass ich ein Geheimnis für mich behalten kann." Travis und Taylor hatten ihre Verlobung im August 2025 bekanntgegeben.

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Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020