ESC-Ikone Nicole rechnet gnadenlos mit Wettbewerb ab

Die deutsche ESC-Gewinnerin Nicole (61) hat in einem Interview mit Schlagerpuls kräftig gegen den heutigen Eurovision Song Contest ausgeteilt. Die Sängerin, die 1982 mit "Ein bisschen Frieden" als erste Deutsche den Wettbewerb gewann, findet kaum noch gute Worte für das, was der ESC heute geworden ist. Überwältigende Bühnenshows, digitale Effekte und aufwendige Inszenierungen hätten die Musik in den Hintergrund gedrängt. Für die 61-Jährige steht fest: "Dabei denke ich, dass das ein Liederwettbewerb ist und kein Showwettbewerb."

Im Interview mit Schlagerpuls beschreibt Nicole anschaulich, was sie am heutigen ESC stört: "Der eine hat eine fahrbare Treppe, der andere hat ein Kleid, welches mit hochfährt. Dann hat einer, überspitzt gesagt, 100.000 halbnackte Tänzer." Besonders deutlich wird sie bei der Frage, ob die Bühnenspektakel die Musik verdrängen. Sie ist überzeugt, dass etwa der Schweizer ESC-Sieger Nemo (26) ohne seine Drehscheibe wohl nicht gewonnen hätte: "Da stand plötzlich ein ganz schmaler Junge mit einer Pelzjacke und konnte nicht mehr auf diesem Ding da turnen. Das war komplett weg. Es war abhängig von diesem Ding." Ihr Fazit ist eindeutig: "Ein Lied muss auch dann funktionieren, wenn nichts auf der Bühne steht." Auch die wachsende Teilnehmerzahl und die damit verbundene Hetze durch den Abend stören sie. "Es geht nur noch zu, wie am Fließband", kritisiert sie. Besonders vermisst Nicole Authentizität und Tiefgang bei den auftretenden Künstlern und beklagt: "Mir fehlt ein Lied, was mein Herz berührt. Das ist schon lange nicht mehr dabei gewesen. Es ist nur noch laut und schrill."

Nicoles eigener ESC-Auftritt 1982 war das genaue Gegenteil von dem, was sie heute auf der Bühne sieht: Damals reichten ihr eine Gitarre, ein Mikrofon und ihre Stimme, um das Publikum in ganz Europa zu begeistern und den ersten deutschen ESC-Sieg überhaupt einzufahren. Dass dieser schlichte Stil auch heute noch funktionieren würde, daran hat Nicole keinen Zweifel. Unter den wenigen Auftritten der jüngeren Vergangenheit, die ihr wirklich im Gedächtnis geblieben sind, nennt sie Conchita Wurst (37) – "nicht nur durchs Aussehen", sondern wegen des Titels "Rise Like a Phoenix". Und auch ihren alten Freund Johnny Logan lobt sie als echten Vollblutmusiker: "Den kannst du nachts auch um halb drei wecken, da kommt kein falscher Ton."

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Getty Images Nicole, Schlagersängerin

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Getty Images Nemo, Musiktalent

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Getty Images Thomas Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst im September 2025 in Wien