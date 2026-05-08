Hat Julian Claßens Freundin das Babygeschlecht verraten?

Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina erwarten gemeinsam ein Baby – und der Nachwuchs ist bei dem Social-Media-Paar derzeit das alles bestimmende Thema. Aufmerksame Fans glauben nun, dass sich Palina in einer früheren Instagram-Story einen kleinen Versprecher geleistet hat. Ihnen ist aufgefallen, dass die werdende Mutter dabei das Pronomen "er" verwendet haben soll – und schlussfolgerten prompt, damit sei das Geschlecht des Babys enthüllt worden. Seitdem häufen sich die Nachfragen an das Paar, ob es sich tatsächlich um einen kleinen Jungen handelt.

Julian hat sich daraufhin nun auf Social Media zu Wort gemeldet und auf die vielen Spekulationen seiner Community reagiert. "Krass, kann sein, dass sie das wirklich sagt. Aber wir wissen das Geschlecht noch nicht", schrieb der Netz-Star dort. Es habe sich also um einen unbewussten Versprecher gehandelt, wie Julian damit bestätigt. Von der Detailgenauigkeit seiner Follower zeigt er sich sichtlich überrascht.

Julian, der im Netz auch als "Julienco" bekannt ist, ist bereits Vater von zwei Kindern – Emmy (6) und Lio (7) – die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Bianca Heinicke (33) großzieht. Zusammen etablierten sie sich schon vor vielen Jahren zu den bekanntesten deutschen Social-Media-Stars. Freundin Palina, die mittlerweile ebenfalls in den sozialen Netzwerken aktiv ist, erwartet nach einer Fehlgeburt erneut gemeinsamen Nachwuchs mit dem 33-Jährigen. Das Baby ist das erste Kind der beiden als Paar.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im August 2020