"Billpill": Bill Kaulitz lanciert geheimnisvolle neue Pille

Bill Kaulitz (36) sorgt mit einem neuen Projekt für Aufregung unter seinen Fans: Der Tokio Hotel-Frontmann hat auf der Digitalmesse OMR in Hamburg eine mysteriöse Pille namens "Billpill" vorgestellt. Schon vorab hatte er das Produkt im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) angeteasert, ohne jedoch zu verraten, was genau sich hinter den rätselhaften Kapseln verbirgt. Sicher ist bislang nur eines: Die "Billpill" wird exklusiv beim Drogeriemarkt DM in Deutschland erhältlich sein, so Blick.

Das Geheimnis um die genaue Funktion der Pille ließ die Fans schnell ins Spekulieren geraten – ist es ein Beauty-Supplement, ein Mittel für den Haarwuchs, Kollagenpulver oder vielleicht doch eine Beruhigungstablette mit Baldrianextrakt? Bill selbst versprach im Podcast, sich nächste Woche ausführlicher dazu zu äußern. Für Lacher sorgte derweil sein Bruder Tom: Dieser beanspruchte, auf den Namen "Billpill" gekommen zu sein. Bill ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass eine Namensidee nicht gleichbedeutend mit Unternehmensanteilen sei. Auch Schwägerin Heidi Klum (52) war bei der OMR zu Gast – das Model sprach auf der Conference Stage über ihren Aufstieg von der Laufstegbeauty zur Eigenmarke.

Bill und Tom Kaulitz sind derzeit ohnehin in vielen Projekten aktiv. Zuletzt suchte ihre Band Tokio Hotel Statisten für einen Musikvideodrehtag in Berlin und rief dabei die Community direkt auf Instagram zur Teilnahme auf. Bill ist seit Jahren nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator und Kreativkopf aktiv – und scheint nun auch in der Produktwelt seinen Platz gefunden zu haben.

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Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025