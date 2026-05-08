Gewichtszunahme: Claudia versteckt sich vor Cedric Beidinger

Beim "Bild-Renntag" hatte Claudia Haas ein etwas peinliches Erlebnis: Während sie mit Promiflash über ihre aktuelle Gewichtszunahme sprach, lief plötzlich niemand anderes als ihr Personal Trainer Cedric Beidinger (32) vorbei. Die Sängerin reagierte sofort – und versuchte sich zu verstecken. Wie sie im Interview mit Promiflash lachend erklärte, wollte sie auf keinen Fall, dass Cedric sie sieht: "Da ist mein Trainer, dem zeige ich mich lieber nicht. Ich haue schon den ganzen Tag von Cedric ab, weil er denkt, ich bin schon topschlank, deswegen verstecke mich bitte vor ihm."

Der Grund für die amüsante Versteckaktion: Claudia hat zuletzt wieder etwas an Gewicht zugenommen und will das vor ihrem Trainer zunächst verbergen. Aktuell nimmt sie die Sache jedoch selbst in die Hand – ganz ohne Cedrics direkte Unterstützung. "Ich ziehe es momentan alleine durch, ohne seine Hilfe. Vielleicht melde ich mich irgendwann bei ihm. [...] Cedric hat mir gezeigt, wie es geht. Ich nehme seine Tipps an und mache es so, wie er mir das beigebracht hat", stellte sie klar. Die Grundlagen, die er ihr vermittelt hat, setzt sie also eigenständig um.

Claudia hatte in der Vergangenheit bereits eine beeindruckende Abnahme hingelegt. Nachdem sie in den Jahren zuvor rund 50 Kilo zugenommen hatte, schaffte sie es, innerhalb von knapp vier Monaten 15 Kilo abzunehmen. Damals brachte sie noch 112 Kilogramm auf die Waage und arbeitete intensiv an ihrer Wunschfigur – mit viel Sport und einer konsequenten Ernährungsumstellung. Nun hat sie also wieder etwas zugenommen, geht das Thema aber weiterhin aktiv an.

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Imago Claudia Haas beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Cedric Beidinger beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Claudia Haas beim Katy’s X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Villa Boisserée, Köln, 06.12.2024