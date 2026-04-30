Ermittlungen gegen Haley Beck wegen Beziehung zu Schüler

Noah Becks Familie kommt einfach nicht zur Ruhe: In Peoria, im US-Bundesstaat Arizona, sind neue Details zu den schweren Vorwürfen gegen seine Schwester Haley Beck bekannt geworden. Die frühere Lehrerin der Centennial High School soll einem Schüler insgesamt 540 Euro geschickt haben – mitten in einer angeblich unerlaubten sexuellen Beziehung mit dem Teenager. Das geht laut People aus Unterlagen des Schulbezirks hervor, der Haley bereits vor Kurzem fristlos entlassen hat. Besonders brisant: In einem der Zahlungsvermerke soll Haley selbst geschrieben haben, der Geldtransfer habe sich angefühlt wie "direkte Prostitution".

Laut der Anklageschrift des Schulbezirks, die People vorliegt, sollen bei den Ermittlungen über 4.000 Textnachrichten zwischen Haley und dem Schüler aus dem Zeitraum Juni bis August 2025 sowie ein 194-seitiger Polizeibericht ausgewertet worden sein. Darin soll es unter anderem um Treffen zum Sex, den gemeinsamen Konsum von Alkohol und Cannabis sowie darum gegangen sein, dass der Schüler Haley bei sexuellen Handlungen filmte und das Material anderen Schülern zeigte. Außerdem soll sie den Kontakt des Schülers in Snapchat als "sneaky link" gespeichert haben – ein Slang-Ausdruck für eine heimliche Affäre. Haley hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ihr Anwalt erklärte gegenüber der Arizona Republic, man sei "zuversichtlich, dass eine vollständige Überprüfung der Fakten ihre Unschuld bestätigen wird."

Als wäre das nicht genug, gerät auch Noahs Mutter Amy Beck in den Fokus: Sie wurde vom Schulbezirk Peoria beurlaubt, nachdem ein altes TikTok-Video von ihr und Noah wieder aufgetaucht ist, in dem die beiden gemeinsam einen sexuell anzüglichen Song mimen. Amy unterrichtet an der Coyote Hills Elementary School. Der Bezirk teilte Eltern der Klasse mit, dass die Beurlaubung "aus Vorsichtsgründen" erfolgt sei und die Sicherheit der Schüler nicht beeinträchtige. Haley war bereits Mitte April nach einer internen Untersuchung, die zum Ergebnis kam, dass sie den Schüler gezielt manipuliert hatte, entlassen worden. Noah selbst, der 2020 auf TikTok bekannt wurde und heute gemeinsam über 40 Millionen Follower auf TikTok und Instagram hat, hat sich zu den Vorfällen bisher nicht geäußert.

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Instagram / tatumbeckk Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum (l.) und Haley (m.)

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Getty Images Noah Beck, TikTok-Star

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Instagram / noahbeck Schauspieler Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum und Haley und ihren Eltern

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