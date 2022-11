Trotz Trennung: Dixie D'Amelio und Noah bleiben befreundet

Zwischen Dixie D'Amelio (21) und Noah Beck scheint kein böses Blut zu fließen. Im Oktober 2021 hatten die beiden TikTok-Stars ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht. Doch einige Monate lang sind immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass die dunkelhaarige Beauty und der Lockenkopf wieder getrennte Wege gehen. Vor wenigen Wochen bestätigten die beiden dann ihr Liebes-Aus und sprachen auch über die Gründe des Beziehungsendes. Trotz ihrer Trennung wollen Dixie und Noah jedoch weiterhin befreundet bleiben.

Gegenüber The New York Times fand eine Pressesprecherin des 21-Jährigen nun erneut klare Worte für den Beziehungsstatus der Social-Media-Persönlichkeiten. "Wir können bestätigen, dass die beiden nicht mehr zusammen sind", begann Larissa Saenz ihre Mail an die US-amerikanische Tageszeitung. Die Sprecherin fuhr fort, dass die ehemaligen Liebenden dennoch weiterhin Zeit miteinander verbringen wollen, denn sie versicherte: "Aber [sie bleiben] weiterhin enge Freunde."

Während eines Interviews sprach Noah ebenfalls über seine gescheiterte Partnerschaft zu der 21-Jährigen. Der in Arizona geborene Hottie fand darin nur positive Worte für seine einstige Freundin. "Sie ist die Person, die mich am meisten erdet und ich liebe sie über alles. Sie hat diesen trockenen Sinn für Humor [...]", verriet der Webstar.

Getty Images Dixie D'Amelio und Noah Beck im August 2021

Instagram / noahbeck Noah Beck und Dixie D'Amelio, TikTok-Stars

Instagram / noahbeck Noah Beck und Dixie D'Amelio, TikTok-Stars

