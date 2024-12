Noah Beck sucht finanzielle Sicherheit durch Schauspielerei

Noah Beck hat auf Social Media über 33 Millionen Follower. Doch der Influencer möchte nicht auf seine Einnahmen aus TikTok und Co. angewiesen sein, sondern würde sich gerne im Showbusiness etablieren. In "Sidelined: The QB and Me" hat der Hottie bereits seine erste Rolle ergattert. Im Gespräch mit People offenbart er, dass er durch seine Online-Präsenz unter dem enormen Druck stehe, relevant bleiben zu müssen. "Ich hoffe, dass die Schauspielerei mir etwas von diesem Gewicht abnehmen kann", gibt der Ex-Freund von Dixie D'Amelio (23) ehrlich zu und ergänzt: "Man ist [als Content Creator] sein eigener Chef, aber das kann auch anstrengend sein."

Bevor Noah zum Internetphänomen wurde, hatte er eigentlich professioneller Fußballspieler werden wollen. Dem Magazin verrät er: "Als ich klein war, war das mein einziger Traum." Doch während der Corona-Pandemie hängte der US-Amerikaner sein Sportstipendium an der University of Portland an den Nagel und startete kurz darauf seine Karriere im Netz. Er wurde Mitglied des berühmten Sway House, wo er mit anderen TikTok-Stars wie Josh Richards (22) und Bryce Hall (25) zusammenarbeitete.

In dem romantischen Streifen "Sidelined: The QB and Me" spielt Noah einen arroganten Footballspieler, der sich in eine Cheerleaderin verliebt und seine Zukunft für sie aufs Spiel setzt. Das Schauspieldebüt des TikTokers kommt bei den Zuschauern bisher sehr gut an. "Du bist so ein guter Schauspieler, ich kann es kaum erwarten, in welchen Filmen du noch mitspielen wirst", schwärmte eine Userin auf Instagram. In einem anderen Kommentar hieß es: "Wir brauchen sofort einen zweiten Teil!"

Getty Images Noah Beck, TikTok-Star

Instagram / noahbeck Noah Beck bei den Dreharbeiten zu "Sidelined: The QB and Me"

