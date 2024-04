Bandelt Noah Beck etwa mit dem Influencer Carter Gregory an?

Läuft zwischen Noah Beck und Carter Gregory etwa mehr? Die Fans der beiden Influencer scheinen sich zumindest ziemlich sicher zu sein! Auf Instagram kommentiert der Influencer hin und wieder Noahs Beiträge – das fällt auch ihren Followern auf! "Oh Süßer, wir wissen doch alle, dass ihr euch datet", "Baby, sie gehen tatsächlich miteinander aus" oder "Sie daten definitiv – das wurde doch schon längst bestätigt!", heißt es unter anderem in den Kommentaren. Zudem kursierte kürzlich ein Video der beiden auf der Social-Media-Plattform, in dem sie sich liebevoll umarmen und Noah Carter einen Kuss auf die Wange gibt.

Andere wiederum halten von den Gerüchten um eine mögliche Liebelei zwischen Noah und Carter eher weniger. "Noah ist hetero und Carter unterstützt alle seine Freunde, so wie ihn" oder "Sie daten nicht. Carter hat Noahs Beiträge schon immer so kommentiert – da hatte Noah sogar noch eine Freundin", stellen etwa zwei User klar. Doch was hält Noah selbst von den Liebesspekulationen um ihn und Carter? "Umarmt ihr etwa nie eure Freunde?", reagiert der Ex von Dixie D'Amelio (22) in einer Story.

Lange Zeit war es recht ruhig um das Liebesleben des 22-Jährigen. Zuletzt ging er mit Dixie gemeinsam durchs Leben: Im Oktober 2020 hatten die beiden TikTok-Stars ihre Beziehung öffentlich gemacht. Doch nicht mal ein Jahr später machten immer wieder Trennungsgerüchte die Runde. Kurz darauf bestätigten die Internet-Bekanntheiten ihr Liebes-Aus – dennoch wollen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen. "Sie ist die Person, die mich am meisten erdet und ich liebe sie über alles. Sie hat diesen trockenen Sinn für Humor", schwärmte Noah unter anderem von seiner Ex.

Getty Images Noah Beck, TikTok-Star

Getty Images Dixie D'Amelio und Noah Beck im August 2021

Glaubt ihr, dass zwischen den beiden etwas läuft? Ja, das ist doch wohl ganz offensichtlich! Nein, Noah hat sich doch schon dazu geäußert – sie sind Freunde. Ergebnis anzeigen



