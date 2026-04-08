TikTok-Star Noah Becks Schwester Haley in Skandal verwickelt

Schwere Vorwürfe gegen Haley Beck, die ältere Schwester von TikTok-Star Noah Beck. Die 27-Jährige, die als Lehrerin an der Centennial High School in Peoria, Arizona, tätig war, soll einen Schüler manipuliert und eine sexuelle Beziehung zu dem Teenager gehabt haben. Wie das Magazin People berichtet, führte der Schulbezirk Peoria eine interne Untersuchung durch, die zu dem Ergebnis kam, dass Haley den Schüler gezielt manipuliert habe. Ein Entscheidungsträger stellte fest, dass die Lehrerin "einen Schüler manipuliert hat, was zu einer sexuellen Beziehung mit diesem Schüler führte" und empfahl ihre Kündigung. Am 26. März beschloss der Verwaltungsrat des Schulbezirks, eine Anklageschrift zur Entlassung von Haley anzunehmen.

Laut der Anklageschrift, die People vorliegt, soll Haley dem ehemaligen Schüler mehrfach oralen Sex angeboten, ihm angeboten haben, Tequila zu kaufen, und ihm 630 Dollar über Apple Pay geschickt haben. Die Ermittlungen stützten sich auf mehr als 4.000 Textnachrichten zwischen Haley und dem Schüler zwischen dem 21. Juni und dem 2. August 2025. Obwohl der Schüler zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und damit volljährig war, stellte der Entscheidungsträger fest, dass Haley "räuberische Praktiken" angewendet habe, einschließlich des Austauschs von Geld. "Da Manipulation stattgefunden hat, ist jegliches sexuelles Verhalten nach dem gesetzlichen Einwilligungsalter unerwünscht", heißt es in dem Dokument. Im August 2025 wurde Haley auf administrativen Urlaub versetzt, nachdem die Polizei in Peoria den Schulbezirk über die Vorwürfe informiert hatte. Die Polizei hat die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, wie das Portal The U.S. Sun berichtet.

Haley ist zwar keine prominente Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, ist jedoch mehrfach in Videos ihres Bruders Noah aufgetreten, der auf TikTok über 33 Millionen Follower hat und im Film "Sidelined: The QB and Me" mitspielte. Im August 2020 erschien sie in einem TikTok-Video von Noah, das über drei Millionen Likes erhielt. Im Mai 2022 war sie außerdem Gast in seinem Podcast "Put a Sock in It", gemeinsam mit dem dritten Geschwisterteil Tatum. Haleys eigene Social-Media-Konten auf TikTok und Instagram, auf denen sie Zehntausende Follower hat, wurden mittlerweile auf privat gestellt. Weder Haley noch Noah haben sich bisher zu den Vorwürfen geäußert.

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Instagram / tatumbeckk Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum (l.) und Haley (m.)

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Instagram / noahbeck Noah Beck, TikTok-Star

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Instagram / noahbeck Schauspieler Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum und Haley und ihren Eltern