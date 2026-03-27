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Influencer bei "Baywatch": Brooks Nader wendet Kritik ab
Influencer bei "Baywatch": Brooks Nader wendet Kritik abGetty ImagesZur Bildergalerie

Influencer bei "Baywatch": Brooks Nader wendet Kritik ab

- Helena Neukam
Lesezeit: 2 min

Brooks Nader (29) wehrt sich gegen die Kritik an ihrer Besetzung für das Baywatch-Reboot. Das Model und die Influencerin, die für die neue Serie des Senders Fox zum ersten Mal als Schauspielerin vor der Kamera steht, äußerte sich nach Abschluss der ersten Drehwoche zu den Vorwürfen, dass ihre Rolle als Influencerin nur ein PR-Gag sei. "Ich denke, die Zeiten sind anders und jeder ist heutzutage so vielseitig. Man kann sowohl Schauspielerin als auch Influencerin sein und Einfluss haben. Und das ist das Schöne an der Kultur, die Social Media geschaffen hat", erklärte die 29-Jährige gegenüber der Daily Mail. Sie betonte, dass die Medienlandschaft sich seit der Originalshow grundlegend verändert habe.

Brooks führte aus, dass in den 90er-Jahren niemand Plattformen wie Instagram oder TikTok zur Verfügung gehabt habe. "Die Menschen können jetzt ihre Stimme nutzen und ich denke, solange sie sie für etwas Gutes einsetzen, wird es der Show eine besondere Atmosphäre verleihen", so das Model. Sie sei überzeugt, dass die vielen verschiedenen Stimmen und Plattformen, die in der Besetzung vertreten sind, der Serie nur helfen werden. Das Anziehen des ikonischen roten Badeanzugs beschrieb Brooks als "den größten 'Ich kann es nicht fassen'-Moment meiner Karriere". Sie freue sich darauf, den Leuten zu zeigen, was sie kann, auch wenn sie wisse, dass sie große Fußstapfen zu füllen habe.

In der neuen "Baywatch"-Serie wird Brooks die Rolle der Selene übernehmen, der scharfzüngigen Kapitänin der Rettungsschwimmer am Zuma Beach. An ihrer Seite sind unter anderem Stephen Amell (44) als der erwachsene Hobie Buchannon sowie Shay Mitchell (38) und Hassie Harrison zu sehen. Auch David Chokachi (58) kehrt in seiner Rolle als Cody Madison aus der Originalserie zurück. Die zwölfteilige Staffel wird derzeit in Venice Beach gedreht und soll 2026 oder 2027 ausgestrahlt werden. Brooks ist nicht die einzige Influencerin im Cast – auch andere Social-Media-Stars wie Livvy Dunne und Noah Beck sind mit dabei.

Brooks Nader, März 2025
Getty Images
Brooks Nader, März 2025
Der "Baywatch"-Cast 1992
United Archives GmbH / ActionPress
Der "Baywatch"-Cast 1992
Noah Beck, Oktober 2024
Getty Images
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