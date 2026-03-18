Hommage: Zendaya trägt Carrie-Bradshaw-Kleid

Zendaya Coleman (29) begeisterte ihre Fans gleich mit zwei Auftritten innerhalb weniger Tage. Nachdem die Schauspielerin bei der "Louis Vuitton Show" in Paris in einem weißen Kleid im Braut-Look erschienen war, zeigte sie sich auch bei den "Essence Black Women in Hollywood Awards" 2026 erneut in einem weißen Traumkleid. Für den Auftritt auf dem Teppich wählte Zendaya ein drapiertes One-Shoulder-Kleid von Cachè mit goldfarbenen Details und Blumendekor, das sie mit Cartier-Schmuck kombinierte. Wie Vogue berichtet, dürfte das ikonische Design vielen bekannt vorkommen – und das nicht ohne Grund.

Das weiß-goldene Kleid, das Zendaya trug, hatte bereits 2008 einen unvergesslichen Auftritt in der Eröffnungsszene des ersten Sex and the City-Films. Sarah Jessica Parker (60) schlenderte darin als Carrie Bradshaw über einen Bürgersteig in Manhattan, während eine Schar von Fashionistas von ihrem Look schwärmte. Das von Stylistin Patricia Field (84) entworfene Kostüm wurde zu einem der denkwürdigsten Outfits des Films. Doch auch dieser Auftritt war bereits eine Hommage: Das Kleid ist die Nachbildung eines Designs von Eugene Alexander, das Whitney Houston (†48) 1987 bei einem Werbeshooting getragen hatte. Zendayas Stylist Law Roach holte den kultigen Look nun ins Hier und Jetzt zurück.

Zendaya sorgt mit Hilfe ihres Stylisten regelmäßig mit ihren Vintage-Looks für Aufsehen und schafft es immer wieder, Modegeschichte aufleben zu lassen. Mehr als vier Jahrzehnte nach dem ersten Styling mit dem Blumenkleid bewies die Schauspielerin erneut ihr Gespür für ikonische Mode. Die öffentlichen Auftritte in weißen Kleidern hatten zuvor für Spekulationen gesorgt, ob Zendaya und Tom Holland (29) bereits geheiratet haben könnten. Bei den Oscars hatte die 29-Jährige neben ihrem Verlobungsring mit Diamanten einen schmalen goldenen Ring an der linken Hand getragen, der wie ein Ehering aussah und die Gerüchte um eine mögliche geheime Hochzeit weiter anheizte.

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Getty Images Zendaya bei den Essence Black Women In Hollywood Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Bei den Essence Black Women In Hollywood Awards: Zendaya im weißen Kleid von Monica Schipper fotografiert

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Getty Images Bei den Essence Black Women In Hollywood Awards: Zendaya in einem weißen One-Shoulder-Kleid mit floralen Details

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