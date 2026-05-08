Star-Medium Tyler Henry machte unheimlich genaue Vorhersagen

Er warnt vor Hausbränden, sagt Todesfälle voraus und sieht Karrierewege voraus, die sich später tatsächlich bewahrheiten: Tyler Henry, bekannt als "The Hollywood Medium", sorgt mit einer Reihe von verblüffend akkuraten Vorhersagen für Aufsehen. Der 30-jährige Hellseher hat im Laufe seiner Karriere zahlreichen Prominenten Lesungen gegeben – und manche davon entpuppten sich im Nachhinein als erschreckend präzise. Besonders spektakulär: Im Oktober 2024 warnte er Moderatorin Ricki Lake und deren Mann Ross Burningham vor einem möglichen Hausbrand. "Es könnte zu einem Zufall kommen, bei dem wir nicht nur etwas verlieren", sagte Henry bei der Sitzung. Er sprach von einem "Hausbrand oder etwas in der Art" sowie von Schäden durch eindringendes Wasser. Nur drei Monate später, im Januar 2025, brannte Ricki Lakes Anwesen bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien nieder.

Nicht minder eindrücklich ist, was Tyler Henry dem Schauspieler Alan Thicke (†69) im Jahr 2016 mitteilte. Henry drängte Thicke dazu, Herz und Blutdruck im Blick zu behalten, und erwähnte die Möglichkeit von Herzproblemen bei den Männern in seiner Familie. "Behalte dein eigenes Herz im Blick", legte der Hollywood-Wahrsager ihm nahe. Thicke gab damals an, dass es in seiner Familie keine Herzerkrankungen gebe. Nur wenige Monate später, im Dezember desselben Jahres, starb der "Growing Pains"-Darsteller im Alter von 69 Jahren an einer gerissenen Aorta, nachdem er beim Eishockeyspielen mit seinem Sohn zusammengebrochen war. Auch Sofia Vergara (53) bekam von Tyler Henry eine Botschaft, die sich bewahrheiten sollte: Als die Schauspielerin scherzhaft fragte, ob sie nicht endlich in Rente gehen könne, ließ Henry sie wissen, dass er keinen Ruhestand für sie sehe – stattdessen ein Dokumentarfilmprojekt, eine Animationsrolle und einen dramatischen Auftritt. Tatsächlich sprach sie seither unter anderem in "Despicable Me 4" und spielte 2024 die Hauptrolle im Netflix-Drama "Griselda", wofür sie eine Golden-Globe- und Emmy-Nominierung erhielt.

Tyler Henry wurde durch seine Realityshow "The Hollywood Medium with Tyler Henry" bekannt, in der er Prominenten dabei helfen will, Verbindung zu verstorbenen Angehörigen aufzunehmen. Zu seinen Gästen zählten unter anderem LaToya Jackson (69), Jaime Pressly und die Kardashians. Neben großen Karrierevorhersagen und Warnungen vor gesundheitlichen Problemen machte Henry auch zahlreiche Babyvorhersagen, die sich später erfüllten – etwa bei Jenna Bush Hager, der er einen Sohn ankündigte, oder bei der Realitystar-Bekanntheit Nicole "Snooki" Polizzi. In 2024 erklärte Henry übrigens, dass er Alan Thicke nach wie vor aus dem Jenseits höre.

Anzeige Anzeige

Imago Tyler Henry bei der Premiere von "AJ and the Queen" Staffel 1 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Dimitrios Kambouris/GettyImages Alan (†) und Robin Thicke

Anzeige Anzeige

Brad Barket/Getty Images Tyler Henry, Fernsehstar

Tyler Henrys "Gabe" – woran glaubt ihr eher? Echte Hellsicht – mehr als bloßer Zufall. Cleveres Kombinieren und Show. Ergebnis anzeigen