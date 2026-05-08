So romantisch war Gisa Flakes Blitzhochzeit mit Knud Riepen

Gisa Flake (40) und Knud Riepen (45) haben geheiratet – und das in einem Tempo, das selbst ihre engsten Freunde überraschte. Die Schauspielerin, bekannt aus "Polizeiruf 110", und ihr Partner, der durch "Stubbe" bekannt ist, haben sich das Jawort gegeben. Organisiert war die ganze Sache in rekordverdächtiger Zeit. "Ich habe beim Standesamt Berlin angerufen und einfach den nächstmöglichen Termin gebucht – in zweieinhalb Wochen", erzählte Gisa jetzt dem Magazin Bunte. Knud brachte es auf den Punkt: "Es wurde also eine Blitzhochzeit." Die Einladung kam so kurzfristig, dass manche Gäste zunächst nicht glauben konnten, was sie lasen. "Einige Freunde dachten, es wäre ein Witz, als sie die kurzfristige Einladung bekamen", berichtete er dem Magazin.

Trotz des engen Zeitrahmens reisten Familie und Freunde aus ganz Deutschland an. Eine feste Startzeit gab es nicht, lediglich einen Dresscode: helle Kleidung in Weiß oder Creme. Nach dem Jawort – Gisa trug ein weißes Spitzenkleid, Knud einen hellen Anzug – fuhr das frischgebackene Ehepaar in einer Bentley-Stretchlimousine zu einem Café in Berlin-Neukölln. Die Fahrt in der Limo sei ein Geschenk des Trauzeugen gewesen. "Eine umgebaute Kapelle, wir haben quasi kirchlich gebruncht", scherzte Knud.

Besonders rührend war ein Zwischenstopp bei der Mutter des Bräutigams, die sich im Krankenhaus befand und daher nicht an der Feier teilnehmen konnte. "Sie hat meinen Brautstrauß gefangen und sich wahnsinnig gefreut. Wir hatten sogar ein Kleid für sie dabei", erzählte Gisa. Danach zog die Gesellschaft weiter in eine Location mit Videospielen, Entenangeln und Motorradracing, bevor in einer Karaoke-Bar gemeinsam "Bohemian Rhapsody" von Queen gesungen wurde. Zuvor hatten Gisa "I Will Always Love You" und Knud "Sex on Fire" performt. Ein ganz besonderer Moment entstand außerdem, als Gisa mit ihrem Vater "You'll Never Walk Alone" sang.

Dass die Karaoke-Bar für das Paar eine emotionale Bedeutung hat, überrascht kaum: Genau dort fand auch ihr erstes Date statt, nachdem die beiden sich am Set eines Krimis kennengelernt hatten – Gisa in der Rolle einer mordenden Diskuswerferin, Knud als Polizist. Beim ersten Treffen brachte Gisa kurzerhand zehn Freunde mit, was Knud nicht abschreckte. Nach der Hochzeit zeigte sich die Schauspielerin von ihrer romantischen Seite: "Ich bin selbst noch ganz überrascht von mir. Eigentlich bin ich gar kein so romantischer Typ. Aber seit der Hochzeit muss ich diesen Mann in jeder Sekunde mit Zuckerguss übergießen." Und Knud bewies ebenfalls eine romantische Geste: Er nimmt den Nachnamen seiner Frau an und heißt künftig Knud Flake.

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Getty Images Knud Riepen und Gisa Flake beim Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln

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Getty Images Knud Riepen und Gisa Flake im Mai 2023 in Berlin

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Getty Images Knud Riepen und Gisa Flake im Januar 2025 in Berlin

Instagram / gisaflake Knud Riepen und Gisa Flake , 2022

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