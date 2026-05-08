Zu unbekannt? So finden Fans den "Ex on the Beach"-Cast 2026

RTL+ hat den Cast der siebten Staffel von Ex on the Beach enthüllt – und die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Zu den bestätigten Teilnehmern gehören unter anderem Gigi Birofio (26), Diogo Sangre (31), Chris Broy (37), Asena Neuhoff, Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch. Insgesamt ziehen mehr als 25 Kandidaten in das Format ein, darunter viele bekannte Gesichter aus Shows wie Temptation Island VIP, Are You The One? und Love Island VIP. Auf Instagram sorgt die Bekanntgabe für reichlich Gesprächsstoff – sowohl positives als auch negatives.

Während einige Fans die Zusammenstellung als "stark" loben, hagelt es von anderer Seite Kritik. Besonders die mangelnde Bekanntheit einiger Teilnehmer stört viele Zuschauer. "Guckt man zwei Reality-TV-Formate nicht, kennt man schon die Hälfte der Leute nicht, oder wie jetzt?", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Ich kenne die meisten ehrlich gesagt gar nicht." Dazu kommt die Kritik, dass zahlreiche Kandidaten bereits mehrfach in ähnlichen Formaten zu sehen waren: "Gefühlt war der halbe Cast schon zum dritten Mal dabei", lautet ein weiterer Kommentar. Besonders im Fokus stehen Gigi und Diogo: "Gigi und Diogo sind dabei – dann wird nicht eingeschaltet… Schade, dass auf Moral und Werte nicht geachtet wird", schreibt ein Fan. Ein anderer kündigt an: "Schon allein wegen Diogo und Gigi wird es boykottiert." Auch die Einschätzung "Diogo müsste man jetzt nicht unbedingt noch irgendeine Plattform geben und Gigi ist auch bisschen auserzählt..." findet sich in den Kommentaren.

Die neue Staffel von "Ex on the Beach" startet ab dem 29. Mai auf RTL+. Das Format schickt Singles nach Mexiko, wo sie unverhofft auf ihre Ex-Partner treffen. Gigi Birofio wurde durch seine Teilnahme an "Love Island VIP" bekannt, während Diogo Sangre zuletzt in "Das große Promi Büßen" zu sehen war. Chris Broy sammelte Reality-Erfahrung unter anderem in Der Promihof.

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

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Imago Luigi Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Juni 2025

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