Bestätigt: Shakira singt offiziellen Song zur Fußball-WM

Es war lange spekuliert worden, nun ist es offiziell: Shakira (49) steuert den offiziellen Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bei. Die kolumbianische Sängerin verkündete auf Instagram, dass sie gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy den WM-Song "Dai Dai" aufgenommen hat. Als ersten Vorgeschmack teilte sie ein rund einminütiges Teaser-Video, das sie im legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro zeigt: Mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm läuft Shakira über den Rasen, bevor sie gemeinsam mit Tänzern eine Choreografie aufführt. Die Tänzer tragen dabei Trikots aus Argentinien und Kolumbien – und auf dem Dach der Tribüne leuchtet die Botschaft "We are ready". Auch der Weltverband FIFA teilte den Beitrag der Sängerin begeistert.

Der vollständige Song soll erst am 14. Mai veröffentlicht werden. "Vom Maracana-Stadion kommt hier 'Dai Dai', der offizielle Song der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Kommt am 14. Mai. Wir sind bereit!", schrieb Shakira zu ihrem Post. Bereits fünf Stunden nach der Veröffentlichung hat der Post schon über eine Million Likes. Im bereits veröffentlichten Ausschnitt ist unter anderem die Textzeile zu hören: "Knew from the day you were born / Here in this place, you belong / You've been this brave all along / What broke you once made you strong." Auffällig ist ebenfalls in dem Clip: Shakiras blendendes Aussehen.

Für Shakira ist es nicht das erste Mal, dass sie einen offiziellen WM-Song beisteuert. Bereits 2010 sang sie mit "Waka Waka (This Time for Africa)" die offizielle Hymne zur Weltmeisterschaft in Südafrika – bis heute einer ihrer größten Hits, der auf YouTube mittlerweile atemberaubende 4,5 Milliarden Aufrufe verzeichnet. Die Vorfreude auf den neuen Song dürfte nicht zuletzt auch durch ihren jüngsten Auftritt befeuert werden: Erst vergangenes Wochenende gab Shakira an der Copacabana in Rio de Janeiro ein kostenloses Konzert, zu dem sich schätzungsweise zwei Millionen Besucher einfanden.

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026

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Getty Images Burna Boy, Musiker

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Getty Images Shakira, Musikerin