Jo-Jo-Effekt: Claudia Haas hat wieder 20 Kilo zugenommen

Beim Bild-Renntag spricht Claudia Haas überraschend offen über ein Thema, das viele ihrer Fans beschäftigt: ihr Gewicht. Die Reality-TV-Bekanntheit erzählt im Promiflash-Interview, dass sie die hart erkämpften geschmolzenen Pfunde der vergangenen Jahre wieder zugelegt habe. "Ich habe alle 20 Kilo, die ich abgenommen habe, wieder drauf", schildert sie ehrlich. Den Moment, in dem ihr klar wurde, dass die Zahl auf der Waage wieder nach oben geschnellt ist, beschreibt sie als Wendepunkt – doch genau dort wolle sie nun erneut ansetzen und die Reißleine ziehen.

Als Grund für den Jo-Jo-Effekt nennt die Hamburgerin im Gespräch mit Promiflash vor allem einen: "Böse Blicke. Ich habe zu vielen gesagt, dass es gut läuft. Nach drei Monaten habe ich dann einen Jo-Jo-Effekt bekommen. Deswegen habe ich momentan gesagt, ich habe abgebrochen." Aufgeben möchte sie aber nicht. Stattdessen hat Claudia einen neuen Anlauf gestartet – diesmal deutlich stiller und ohne großes Aufsehen. "Ich ziehe es momentan alleine durch. [...] Alles in Ruhe. Zwei Kilo sind schon wieder runter. Ich sage keinen Leuten mehr etwas", verrät sie weiter.

Claudia war durch die Castingshow DSDS bekannt geworden. Ihre Gewichtsreise hatte in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen gesorgt: Zu Beginn des vergangenen Jahres brachte sie noch rund 112 Kilogramm auf die Waage, nachdem sie zuvor über einen längeren Zeitraum insgesamt 50 Kilogramm zugenommen hatte. Auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur hatte sie zwischenzeitlich bereits 15 Kilogramm verloren und dabei betont, wie konsequent sie Sport und Ernährung in ihren Alltag integriert hatte.

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Imago Claudia Haas beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas beim "Mates Date"-Event, Juli 2025

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Imago Bei der Premiere von "Malle Ole – Das Musical" im First Stage Theater Hamburg-Altona am 25.03.2026