Bill Kaulitz gewinnt vor Gericht wegen homophober Postings

Bill Kaulitz (36) ging rechtlich gegen die homophoben Äußerungen des AfD-Politikers Julian Adrat vor. Wie der Musiker in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erklärt, kommentierte dieser seine Werbung für Haarpflegeprodukte auf X auf eine für ihn grenzüberschreitende Weise. Demnach bezeichnete Adrat die Werbung als "zivilisatorischen Totalschaden" und "unmittelbare Folge des sogenannten 'Feminismus'". Darüber hinaus teilte er unter einem zweiten Post weitere Kommentare, die laut Bill deutlich seine Homosexualität angriffen und wesentlich persönlicher waren. "Wenn ihr so was postet, dann bekommt ihr öfters Post von mir", betonte er in dem Podcast. Für ihn seien das "wirklich ganz eklige, hasserfüllte Kommentare" gewesen.

Um dagegen vorzugehen, beauftragte Bill seinen Anwalt – und das mit Erfolg. Die ihn vertretende Kanzlei schickte wegen des zweiten Posts zunächst eine strafbewehrte Unterlassungserklärung. Diese lehnte Adrat aber ab. Vor dem Landgericht Hamburg beantragten die Anwälte daraufhin eine einstweilige Verfügung. Wie Spiegel berichtet, sei das Gericht nun zu dem Schluss gekommen, dass die Kommentare des Berliner Politikers eine "massive Abwertung des Antragstellers" beinhalten, "die sich an dessen sexueller Orientierung ausrichtet und den Antragsteller gezielt diffamiert". Dem Antrag der Anwälte wurde rechtlich stattgegeben. Die Rechtsvertreter der Gegenseite argumentierten zuvor, Adrat habe sich gegen Bills "provokante und kommerziell verwertete öffentliche Selbstdarstellung" geäußert, nicht gegen seine Sexualität – dem Richter reichte das nicht. Adrat entfernte die Postings und darf sich zukünftig nicht mehr derart äußern, andernfalls droht eine Ordnungsstrafe. Homophobie soll dem Magazin zufolge häufiger auf den Social-Media-Kanälen Adrats vorgekommen sein. Er äußerte sich offenbar mehrfach auf öffentlichen Plattformen abfällig über die LGBTQ+-Community.

Bill beweist mit seinem rechtlichen Weg gegen die Diffamierung seine Willensstärke. Der Tokio Hotel-Frontmann geht offen mit seiner Orientierung um und lässt sich bei dem Thema nichts gefallen. Liebe ist etwas, das er oft in seinem Podcast oder im Netz thematisiert. Allerdings war es ihm bisher nicht vergönnt, den richtigen Partner zu finden. Vor einigen Wochen wurde ihm das im Gespräch mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) bewusst, als die beiden über ihren anstehenden 37. Geburtstag sprachen. Bill erzählt von einer Unterhaltung mit einer Person, die mit 37 Jahren die Hoffnung auf die große Liebe aufgegeben hatte. Das habe ihm zu denken gegeben und ihn traurig gemacht. "Sch****, ist jetzt bei mir auch langsam so, dass ich jetzt mal aufhören muss, Spaß zu haben?", fragte Bill sich nachdenklich. Bruder Tom nahm ihm die Sorge aber und verwies darauf, dass seine Frau Heidi Klum (52) auch Anfang 40 war, als sie sich kennenlernten.

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Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026

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