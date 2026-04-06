Elizabeth Hurleys einfaches Geheimnis für ihre ewige Jugend

Elizabeth Hurley (60) hat auf Instagram ihr unkonventionelles Beauty-Geheimnis verraten, während sie gleichzeitig ein paar knallrote Bikinihöschen aus ihrer eigenen Beachkollektion präsentierte. Auf zwei Schnappschüssen posierte die Schauspielerin in den mit Ketten verzierten Blaze-Bikinihöschen, kombiniert mit einem lässigen weißen Sweatshirt. In dem Beitrag verriet die 60-Jährige, dass sie jeden Morgen zwei Tassen warmes Wasser trinkt, sobald sie aufwacht – eine Routine, die sie schon seit Jahren verfolgt. "Ich persönlich schlürfe keine seltsamen grünen Säfte oder nehme eine Menge Nahrungsergänzungsmittel – aber ich trinke zwei Tassen warmes Wasser als Erstes jeden Morgen, seit ich mich erinnern kann, und ich schwöre darauf (und es ist kostenlos)", schrieb sie zu den Bildern.

Ihre Follower zeigten sich von der simplen Methode beeindruckt und überschütteten Elizabeth mit Komplimenten. "Das ist also das Geheimnis deiner ewigen Jugend!", schrieb ein User, während ein anderer kommentierte: "Okay, ich werde das anfangen zu machen, wenn ich dann so aussehen kann wie du!" Nicht alle waren jedoch vollständig überzeugt. "Warmes Wasser... Was noch?", fragte jemand skeptisch, woraufhin ein anderer Nutzer antwortete: "Großartige Gene." Auf den Fotos posierte Elizabeth liegend auf einem weißen Bett und stehend, wobei sie jeweils einen Arm nach oben streckte, um ihre schlanke Taille zu betonen.

Bereits vor drei Wochen sorgte Elizabeth mit einem besonderen Instagram-Post für Aufsehen. Die Schauspielerin postete Fotos von sich in einem schwarzen Versace-Kleid – dem gleichen Modell, das sie bereits 1999 zur Met Gala getragen hatte, und präsentierte sich damit gleichermaßen glamourös wie damals. "Viva Versace! Für das Abenteuer in Indien an diesem Wochenende habe ich in meinem Archiv gegraben und eines meiner Lieblingsstücke ausgegraben, das ich zuletzt bei der Met Gala 1999 getragen habe. 27 Jahre mögen vergangen sein, aber manche Lieben verblassen nie", schrieb die Schauspielerin zu den Schnappschüssen.

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Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley posiert

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley im März 2026