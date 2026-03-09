Liz Hurleys Versace-Dress passt nach 27 Jahren noch perfekt

Elizabeth Hurley (60) hat bewiesen, dass wahre Stilikonen niemals aus der Mode kommen. Das Model überraschte ihre Fans jetzt mit einem besonderen Beitrag auf Instagram, in dem sie sich in einem schwarzen Versace-Kleid zeigte – einmal im Jahr 1999 und einmal im Jahr 2026. Das spektakuläre Kleid mit Neckholder-Ausschnitt, einem hohen Beinschlitz und einer funkelnden Juwelen-Verzierung an der Taille sitzt auch heute noch perfekt und unterstreicht ihre zeitlose Eleganz. Elizabeth holte das ikonische Stück für ein Wochenende in Indien aus ihrem Archiv hervor und bewies damit, dass manche Lieblingsteile einfach nie an Glanz verlieren.

"Viva Versace! Für das Abenteuer in Indien an diesem Wochenende habe ich in meinem Archiv gegraben und eines meiner Lieblingsstücke ausgegraben, das ich zuletzt bei der Met Gala 1999 getragen habe. 27 Jahre mögen vergangen sein, aber manche Lieben verblassen nie", schrieb die 60-Jährige zu den Aufnahmen. Die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans zeigten sich begeistert und schrieben Kommentare wie "Du siehst jetzt sogar noch besser aus" oder "Wie ist das möglich? Du bist keinen Tag gealtert". Auch ihr Partner, Country-Sänger Billy Ray Cyrus (64), ließ seine Bewunderung für Elizabeth durchblicken und reagierte auf den Post mit einer Reihe von Herz-Emojis.

Elizabeth war mit ihrem Sohn Damian (23) und ihrer Freundin, der Beauty-Unternehmerin Trinny Woodall, in der indischen Hauptstadt Delhi unterwegs. Für Elizabeth ist Mode schon lange mehr als nur ein roter Teppich. Die Britin prägte in den 90ern legendäre Auftritte, darunter das ikonische Sicherheitsnadelkleid von Versace, das sie damals an der Seite von Exfreund Hugh Grant (65) trug. Immer wieder setzt die Schauspielerin auf selbstbewusste, figurbetonte Looks – und auf Routinen, die ihr Wohlbefinden stärken.

Collage: Imago, Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley in ihrem Versace-Dress in den Jahren 1999 und 2026, Collage

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley im März 2026

Imago Elizabeth Hurley bei der Met-Gala in New York, 1999