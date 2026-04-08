Elizabeth Hurley teilt verliebte Osterfotos mit Billy Ray

Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (64) haben sich endlich gefunden. Daran lassen das Model und der Sänger bei ihren Ostergrüßen auf Instagram keinen Zweifel mehr. Liz teilte zu den Feiertagen ein paar idyllische Familienbilder. Auf denen darf Billy natürlich nicht fehlen. Auf einem der Fotos strahlen die beiden im Sonnenschein in die Kamera, während die Britin ein putziges Lamm auf dem Arm hält. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie sehr Billy sich in Liz' Familie eingefügt hat: Der Country-Star steht lachend hinter ihrem Sohn Damian (24), während dieser im Stall ein Lämmchen mit der Flasche füttert.

Liz und Billy lernten sich bereits 2022 am Set des Films "Christmas in Paradise" kennen. Zu dem Zeitpunkt ihres Kennenlernens schien die Ehe des Musikers mit Tish Cyrus (58) gerade gescheitert. Auch wenn er und Liz offenbar nicht direkt ein Paar wurden, verspürten sie sofort eine innige Verbindung. In einem Interview mit Apple Music Country verriet Billy, wie sehr ihn die Zeit am Set aufmunterte: "Wir haben einfach gelacht, und das in einer Zeit, in der mir nicht nach Lachen zumute war." Nach dem Abschluss der Dreharbeiten verloren die beiden zwar den Kontakt, doch als der 64-Jährige das Gefühl hatte, einen Tiefpunkt zu erreichen, erreichte ihn eine SMS. Darin stand: "Hey, es sieht so aus, als wäre das Leben gerade hart, aber du hast einen Freund an deiner Seite." Billy erfuhr erst später, dass die Nachricht von Liz stammte.

In der Zwischenzeit erlebte Billy einen echten Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Firerose. Mit der Sängerin führte er zwischen 2023 und 2024 eine stürmische Ehe. Nach der Scheidung warfen die beiden sich harte Anschuldigungen an den Kopf – unter anderem ist von gegenseitigem Missbrauch die Rede. Obwohl die Ehe mittlerweile offiziell beendet ist, hält der Streit an. Im Dezember 2025 deutet Firerose im Netz an, in der Beziehung "narzisstischen Missbrauch" durch Kontrolle, Isolation und Manipulation erlebt zu haben. Billy soll derweil nach der Scheidung in ein Loch gefallen sein, aus dem ihm offenbar Liz wieder herausholte. Eine Quelle verriet People: "Die Scheidung war für ihn sehr schwer. Er hat seine Zuversicht verloren."

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley an Ostern 2026

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Instagram / elizabethhurley1 Damian Hurley und Billy Ray Cyrus, April 2026

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Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose