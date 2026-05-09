Im Netz viral: Umut Tekin feiert seinen "WhatsApp"-Auftritt

Für Umut Tekin (28) war es ein ganz besonderer Moment: Der Realitystar performte Anfang Mai beim Bild-Renntag erstmals live seinen Song "WhatsApp" – und das vor großem Publikum. Der Auftritt schlug im Netz ein wie eine Bombe und verbreitete sich rasant viral. Im Promiflash-Interview sprudelt es nur so aus Umut heraus, wenn er über die Performance spricht: "Es ist schon echt ein geiles Gefühl. Das war schon immer mein Traum, etwas Großes zu erreichen. Ich habe es schon immer geliebt, bei Menschen gute Stimmung zu machen. Dann hast du mal schlechte Laune und machst den Menschen wieder gute Laune. Das war geil, war ein geiles Gefühl."

Besonders erfreulich für den Realitystar: Der Auftritt verlief genauso, wie er es sich erhofft hatte. "Hundert Prozent. Hat eins zu eins genau so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe", schwärmt er im Gespräch mit Promiflash. Auch an seiner Seite herrschte nach dem Abend pure Begeisterung – denn Umuts Freundin Lena Goldstein war ebenfalls vor Ort und verfolgte seinen Auftritt hautnah.

Lena ließ es sich nicht nehmen, im Promiflash-Interview über Umut zu schwärmen. "Ich bin so stolz auf ihn, er hat das so toll gemacht. Ich habe gar nichts anderes erwartet. Er ist einfach ein Superstar und ich stehe einfach immer hinter ihm", betonte sie. Mit seinem ersten Live-Auftritt und der darauffolgenden viralen Aufmerksamkeit hat Umut offensichtlich einen wichtigen Schritt in seiner Musikkarriere gemacht.

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Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 01.05.2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn