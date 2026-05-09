Umut Tekin schwärmt von seiner neuen Rolle als Bonus-Papa

Umut Tekin (28) kommt beim Bild-Renntag im Promiflash-Interview aus dem Schwärmen kaum heraus: Der Realitystar erzählt offen von seinem neuen Alltag als Bonuspapa an der Seite seiner Freundin Lena Goldstein und ihrer kleinen Tochter. Auch wenn er nicht der leibliche Vater des Mädchens ist, habe sich schon in den ersten Tagen eine unerwartet enge Bindung aufgebaut, berichtet er. Die Kleine suche immer wieder seine Nähe, komme zu ihm, kuschle sich an ihn und wolle ständig mit ihm lachen und spielen. Für Umut ist diese neue Familiensituation ein völlig neuer Lebensabschnitt, der ihn sichtlich bewegt und den er mit jedem Wort liebevoll beschreibt.

Im Interview verriet er, wie schnell die Verbindung zwischen ihnen entstanden ist: "Ich hätte selber niemals gedacht, dass man wirklich auch schon in wenigen Tagen so eine Bindung zu der Kleinen aufbauen kann." Die Tochter suche seine Nähe, umarme ihn und mache Späße mit ihm. Das berühre ihn tief. "Dieses Lächeln, das ist unbeschreiblich. Diese Kleine gibt mir wirklich ein Lächeln, das ist fast schon mehr als das, was meine Partnerin mir gibt. Die Kleine bringt mich echt zum Aufblühen", schwärmte er. Gleichzeitig nehme er die Verantwortung, die mit der Rolle als Bonuspapa einhergeht, sehr ernst: "Auch wenn du nicht der biologische Vater bist, hast du so eine Verantwortung bekommen. Ich hab' sie gerne. Und ich wachse und reife dadurch auch und kann selber dadurch schon mal ein bisschen kindlich sein mit ihr spielen."

Dass das Verhältnis zwischen Umut und dem Mädchen besonders innig ist, hatte zuletzt auch Lena selbst deutlich gemacht. Die Realitystar-Freundin hat in einer Instagram-Fragerunde erklärt, dass ihre Tochter Umut sogar auf Türkisch als Baba – also Papa – bezeichnet. Für den am 28. Mai Geburtstag feiernden Umut ist die Patchworkfamilie damit offenbar zu einem echten Herzensthema geworden.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Bild-Renntag am 1. Mai 2026

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Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag, Mai 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026