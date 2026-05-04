Lena weint vor Freude: Umut Tekin schenkt ihr einen Maibaum

Umut Tekin (28) rührte seine Freundin Lena Maria Goldstein mit einer romantischen Überraschung zu Freudentränen: Der Realitystar stellte seiner Partnerin einen liebevoll geschmückten Maibaum vors Haus – eine Geste, die Lena sichtlich überwältigte. In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie die Influencerin den Baum erblickt und vor Glück in Tränen ausbricht. "Jetzt steht er da unten, hat da so Schokolade mit so einem Fake-Maibaum gemacht, weil er an mich gedacht hat", schwärmt sie und betont wenig später: "Ich liebe dich so sehr – du bist der tollste Mann auf der ganzen Welt."

Umut erklärte in seinem Beitrag, dass er zuvor keinerlei Erfahrung mit dieser Tradition gehabt habe. Den Maibaum habe er bei anderen draußen gesehen und sich dann spontan entschieden, seiner Freundin ebenfalls eine Freude zu bereiten. Dabei ließ er sich auch von einem kleinen Missgeschick nicht bremsen: "Ich liebe die Natur, aber für die Überraschung hatte ich keine andere Wahl", schrieb der ehemalige Love Island VIP-Kandidat mit Blick darauf, dass er beim Beschaffen der Zweige anderen Pflanzen "weh tun" musste. Sein Fazit fiel schließlich positiv aus: "Die Überraschung ist gelungen."

Umut und die "Dating Naked"-Bekanntheit machten ihre Beziehung erst im vergangenen Monat öffentlich. Seitdem teilen sie regelmäßig Pärchen-Content in den sozialen Medien – und deuteten sogar an, ein kleines Geheimnis zu haben, das beim ersten gemeinsamen Auftritt bei den Reality Awards noch niemand lüften konnte. Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen kam dieses ans Licht: Lena zog im Promiflash-Interview ihren Handschuh aus und zeigte den tätowierten Namen von Umut auf ihrer linken Hand. Auch Umut trägt ein Liebeszeichen – bei ihm ist Lenas Name auf der Hand verewigt. "Er ist meine bessere Hälfte. Ich trage ihn immer mit mir herum, egal ob er physisch da ist oder nicht. Ich trage ihn immer im Herzen, deswegen auch die Seite des Herzens", schwärmte Lena.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026

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Instagram / umut_tekin41 Lena Goldstein, Mai 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn