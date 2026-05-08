Umut als Ballermannsänger? Yvonne Woelke verteilt Seitenhieb

Umut Tekin (28) will singen – und zwar nicht irgendwo, sondern am Ballermann auf Mallorca. Seinen ersten Auftritt absolvierte der Realitystar bereits am 1. Mai beim "Bild-Renntag". Damit reiht er sich in eine wachsende Gruppe von Realitystars ein, die ihr Glück auf der berühmten Partymeile versuchen wollen. Ob er dort wirklich ankommen wird, darüber hat jetzt jemand gesprochen, die die Bühne am Ballermann bestens kennt: Yvonne Woelke (46). Die Schauspielerin und Realitystar steht dort regelmäßig selbst im Rampenlicht und gab im Promiflash-Interview eine offene Einschätzung zu Umuts Chancen ab.

Grundsätzlich steht Yvonne dem Vorhaben ihres Kollegen durchaus offen gegenüber. "Jeder möchte zum Ballermann, Umut natürlich auch. Er ist eine geile Rampensau, aber mal gucken, wie er ankommt. Ich gucke mir seinen Auftritt natürlich sehr gerne an. Auch ich kann lernen von den anderen, und die können von mir lernen", sagte sie. Doch bei aller Kollegialität ließ sich die Schauspielerin einen kleinen Seitenhieb nicht nehmen: "Ich bin gespannt auf Umut, im Dschungelcamp hat er ja jetzt nicht so ganz performt, finde ich."

Umut und Yvonne sind beide aus dem Realityfernsehen bekannt. Während Yvonne bereits seit Jahren als feste Größe am Ballermann gilt und dort regelmäßig auftritt, wagt Umut nun den Schritt in Richtung Bühne. Der am 28. Mai 1997 geborene Realitystar ist damit nicht der Einzige, der diesen Weg einschlägt – der Trend, vom Fernsehgesicht zur Ballermann-Größe zu werden, erfreut sich unter deutschen Realitystars zunehmender Beliebtheit.

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Imago Yvonne Woelke beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag, Mai 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026