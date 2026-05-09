Magic Moments bei "Let's Dance" erzielen Top-Quoten im TV

Freitagabend wurde es dank der Magic Moments bei Let's Dance richtig emotional. Und das holte die Zuschauer offenbar so richtig ab. Laut einer Pressemitteilung von RTL konnte diese besondere Episode einen echten Quotensieg einfahren. Bei der älteren Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen landete "Let's Dance" bei starken 15,2 Prozent Marktanteil, bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 17,2 Prozent. Mit durchschnittlich 2,69 Millionen Zuschauern erreichte die Sendung ganz klar den Primetime-Sieg. Auch im Anschluss bei dem "Exklusiv Spezial – Let's Dance" blieben die Zuschauer dran: Knapp 1,61 Millionen Menschen verfolgten auch den Nachbericht mit Frauke Ludowig (62).

In Show neun vertanzten die verbliebenen sechs Kandidaten ihre persönlichsten Erinnerungen und Momente. Trotz der gefühlvollen Beiträge musste ein Star das Tanzparkett räumen. Diesmal traf es Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37). Der Musiker wurde schon zuvor immer wieder von der Jury kritisiert, weil seine Leistung schwächer war als die der Konkurrenz. Doch die Zuschauer mochten Gustav mit seiner bodenständigen, sympathischen Art. Mit seinem Magic Moment berührte er das Publikum besonders, denn sein Tanz erzählte von der Risikoschwangerschaft seiner Frau – am Ende tanzte Gustav mit seiner kleinen Tochter auf der Bühne. Für ein Weiterkommen reichte es aber trotzdem leider nicht.

Für einen besonders ergreifenden Moment sorgte auch Joel Mattli (32). Der Athlet wollte den Song seines Tanzes zuvor nicht verraten, obwohl das eigentlich so üblich ist. Die "Let's Dance"-Fans fanden die Heimlichtuerei zunächst allerdings gar nicht lustig. Sie hatten eher den Eindruck, Joel wolle sich damit bewusst von den anderen Kandidaten abheben. In der Sendung stellte sich dann heraus, dass der 32-Jährige aber einen guten Grund hatte, den Song geheimzuhalten. Seine Performance sollte eine Überraschung für seine Mama sein. Er erinnerte sich darin an seinen verstorbenen Vater. Den Song "If Tomorrow Never Comes" verbindet Joel mit seinem Papa, aber Mama sollte nichts ahnen – deshalb musste die Musikauswahl geheim bleiben. Seine Mutter rührte der Auftritt ihres Sohnes sehr und sie kämpfte sichtbar mit den Tränen.

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer mit seiner Tochter bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Jörn Strojny Gustav Schäfer, "Let's Dance"-Kandidat 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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