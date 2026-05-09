Im Kampf gegen den Krebs: Dave Coulier verlor rund 20 Kilo

Dave Coulier (66) hat sich mit einem eindringlichen Update zu seinem Gesundheitszustand zurückgemeldet. Der Schauspieler, bekannt als Joey Gladstone aus der Kultserie Full House, sprach in einem Instagram-Video offen über die Folgen seiner Krebsbehandlungen. Besonders die intensive Strahlentherapie im Rachenbereich habe massive Spuren hinterlassen: Dave habe seit Monaten keine feste Nahrung zu sich nehmen können und dabei rund 20 Kilogramm abgenommen. Außerdem habe die Therapie seine Stimme verändert – etwas, das einige Fans bereits bemerkt und ihn darauf angesprochen hatten.

"Ich habe eine Weile nichts gepostet, und beim letzten Mal sagten einige von euch, dass ich anders aussehe und anders klinge, und das stimmt", erklärte Dave in dem Video und ergänzte: "Was ihr seht, sind die Nebenwirkungen der intensiven Bestrahlung, die ich wegen des Karzinoms in meinem Rachen durchgemacht habe." Trotz der harten Behandlung gibt es gute Nachrichten: Die aktuellen PET-Scans liefern ermutigende Ergebnisse. "Die Prognose sieht gut aus, sowohl für das Karzinom in meinem Rachen als auch für das Lymphom. Damit sind wir sehr zufrieden", so der Schauspieler weiter.

Daves Krebsweg begann 2024 mit einer Diagnose von Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3. Bei einer Kontrolluntersuchung entdeckten die Ärzte dann einen vergrößerten Tumor – von dem Dave zunächst annahm, er stehe mit dem Lymphom in Verbindung. Tatsächlich handelte es sich jedoch um eine unabhängige zweite Krebserkrankung: einen HPV-bedingten Zungenkrebs im Rachenraum. Vor etwa drei Monaten hatte er öffentlich verkündet, bei beiden Diagnosen in Remission zu sein, und einer der ersten gewesen, dem er dafür dankte, war Ehefrau Melissa Bring – sie war es, die ihn damals gedrängt hatte, nach einem tastbaren Knoten umgehend einen Arzt aufzusuchen. "Wir haben es früh erwischt", betonte Dave kürzlich gegenüber Fox News Digital.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Coulier im Microsoft Theater in Los Angeles, Januar 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / dcoulier Dave Coulier, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler und Komiker