"Die Mumie" mit Original-Cast: Brendan Fraser ist begeistert

Brendan Fraser (57) hat im Rahmen eines Auftritts bei "The Tonight Show With Jimmy Fallon" offiziell bestätigt, dass "Die Mumie 4" in Arbeit ist – und er sich darüber sichtlich freut. Der Schauspieler verriet, dass die Originalbesetzung wieder vereint werden soll, darunter auch Rachel Weisz (56), mit der er in den ersten Teilen der beliebten Reihe zu sehen war. Zudem sollen die Dreharbeiten an einige der ursprünglichen Schauplätze zurückführen. "Wir werden die Band wieder zusammentrommeln – das ist der einzige Weg, es richtig zu machen. Wir werden dem Publikum das geben, worum es uns seit den letzten 20-und-ein-bisschen Jahren gebeten hat", schwärmte Brendan gegenüber Moderator Jimmy Fallon.

Lange war unsicher, ob ein solches Projekt überhaupt zustande kommen würde. Brendan selbst gab zu, lange Zeit gehofft, aber auch gezweifelt zu haben. "Ich war eine ganze Weile lang hoffnungsvoll", verriet der Schauspieler, der auch darauf anspielte, dass in der Zwischenzeit andere "Die Mumie"-Filme ohne ihn entstanden sind. Für seine Rückkehr bereitet er sich nun körperlich vor – und nimmt das mit einem Augenzwinkern: "Ich tue mein Bestes, um diesen 57-jährigen Körper in Form zu bringen." Um sich auf die Rolle einzustimmen, besuchte er sogar die "Die Mumie"-Achterbahn in den Universal Studios und zeigte dem Studiopublikum ein Foto von sich auf dem Ride.

Schon im Februar wurden erste handfeste Details bekannt. Damals bestätigte Universal, dass Brendan Fraser und Rachel Weisz offiziell für den nächsten Teil zurückkommen. Sogar ein Kinostartdatum stand bereits im Raum: der 19. Mai 2028. Zur Handlung gab es zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Infos, Fans konnten nur spekulieren. Klar war jedoch, dass Matt Bettinelli-Olpin (48) und Tyler Gillett von Radio Silence, die auch für Scream 5 und "Scream 6" verantwortlich waren, die Regie übernehmen werden.

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Getty Images Brendan Fraser beim Photocall zu "Rental Family" im Curzon Mayfair in London am 10. Dezember 2025

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Imago Brendan Fraser und Rachel Weisz in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück" (2000)

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Getty Images Bei 92NY: Brendan Fraser bei "Rental Family: In Conversation With Josh Horowitz" in New York City, 18. November 2025