Molly-Mae gratuliert Tommy mit süßen Fotos zum Geburtstag

Mit einer rührenden Instagram-Botschaft hat Molly-Mae Hague (26) ihrem Freund Tommy Fury (27) zum Geburtstag gratuliert. Am 7. Mai teilte die Influencerin eine Reihe von Beiträgen – darunter intime Einblicke in ihr gemeinsames Familienleben. Zu einem Foto von Tommy, der im Bett liegt, umgeben von Kuscheltieren, schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch! Mein Mensch. Ich liebe dich mehr denn je." Besonders herzlich fielen ihre Worte über ihn als Vater aus: "Du wurdest dazu gemacht, ein Dad zu sein. Jeder, der dich kennt, weiß, dass unser kleines Mädchen der Mittelpunkt deiner Welt ist."

Neben Familienfotos teilte Molly-Mae auch einen Schnappschuss, der Tommy beim Erfinden von Liedern zeigt, die er ins Babyphone singt. Dazu schrieb sie: "Ich hoffe, unser nächstes Kind bringt dich auch dazu, Lieder zu singen, die du gar nicht kennst." Zum Abschluss ihrer liebevollen Hommage bezeichnete die Britin die beiden als "füreinander gemacht" und als "zwei Erbsen in einer Schote". Tommy steht derweil kurz vor seiner Rückkehr in den Boxring – sein erster Kampf seit mehr als einem Jahr steht in wenigen Wochen bevor.

Im Februar verrieten Molly-Mae und Tommy, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Und vor zwei Wochen wurde klar: Der Countdown läuft. Die Influencerin feierte einen Babyshower-Brunch und zeigte auf Instagram stolz ihren Babybauch im weißen Outfit. Dazu schrieb sie: "Es dauert nicht mehr lange!" Organisiert hatte das Ganze ihre Managerin Francesca Britton. Die Gäste banden Blumensträuße, spielten Spiele und dekorierten Torten. Als Geschenke gab es unter anderem Diptyque-Kerzen und Düfte. Von der Deko war Molly-Mae völlig begeistert: "Francesca hat mir den durchdachtesten, perfektesten Nachmittag organisiert."

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague in ihrem Babyshower-Outfit, April 2026