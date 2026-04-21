Molly-Mae Hague gesteht lähmende Ängste seit Mutterschaft

Seit sie Mutter geworden ist, hat sich Molly-Mae Hague (26) grundlegend verändert – zumindest was ihre Ängste betrifft. In ihrem jüngsten YouTube-Vlog sprach die Influencerin offen darüber, wie die Mutterschaft ihr Sicherheitsgefühl ins Wanken gebracht hat. Die 26-Jährige, die derzeit in der 33. Schwangerschaftswoche mit ihrem zweiten Kind ist, begleitete ihren Partner Tommy Fury (26) auf einen Babymoon-Trip in die Schweiz – und nutzte die Zeit, um mit ihren Fans ehrlich über ihre innere Verfassung zu sprechen. "Seit ich Mutter geworden bin, habe ich Angst vor allem – jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, jedes Mal, wenn ich in ein Uber steige oder in ein Flugzeug steige", gestand sie ihren Followern.

Die Angst hat dabei ganz konkrete Formen angenommen. Molly-Mae erzählte, dass sie überall Gefahren sehe – nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre dreijährige Tochter Bambi, die sie zusammen mit Tommy großzieht. "Seit dem vergangenen Jahr sehe ich an jeder einzelnen Ecke Gefahr. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, denke ich, dass mir etwas passieren wird", erklärte sie. Selbst einfache Uberfahrten während des Schweiz-Aufenthalts hätten ihr starke Sorgen bereitet: "Ich bete einfach darum, aus dem Uber herauszukommen. Ich will einfach sicher sein." Den Ursprung ihrer Ängste sieht sie in der neuen Verantwortung als Mutter: "Ich lebe nicht mehr nur für mich, ich lebe für ein Kind, und ich bin sein Beschützer." Dass es ihr dabei nicht immer leichtfällt, gab sie unumwunden zu: "Es ist manchmal ziemlich lähmend."

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der Datingshow Love Island kennen und wurden schnell zu einem der bekanntesten Promi-Paare Großbritanniens. Ihre Tochter Bambi kam im Januar 2023 zur Welt. Bereits vor der Geburt des zweiten Kindes sorgt ein Termin für Gesprächsstoff: Tommy hat für den 13. Juni einen Boxkampf gegen den ehemaligen Strongman Eddie Hall in Manchester angekündigt – einen Tag nach Mollys errechnetem Geburtstermin am 12. Juni. Molly-Mae meldete sich dazu bereits in einem YouTube-Q&A zu Wort und versicherte ihren Fans, dass kein Grund zur Sorge bestehe: "Wir fühlen uns wirklich, wirklich gut dabei und haben einen wirklich guten Plan." Sie betonte zudem, dass sie froh sei, dass Tommy endlich wieder einen Kampftermin habe, und versicherte: "Er wird da sein, wenn ich nach Hause komme."

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

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Instagram / mollymae Bambi, Tochter von Molly-Mae Hague und Tommy Fury

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi